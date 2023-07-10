Анна-Мария поет и на своих выступлениях собирает средства для ВСУ. Она уже отдала 1649757 гривен на нужды защитников.

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Дзидзьо осуществил мечту своей фанатки

Девочка очень хотела встретиться с артистом. На днях он организовал ей сюрприз. Вместе с певцом в свой день рождения Анна-Мария записала песню.

Вчера, в День рождения Анны-Марии, мы встретились и познакомились. А еще записали на студии очень хорошую песню "Фонарики", которую мы с Анатолием Безухом решили подарить девочке для исполнения,

– написал певец.

Артист подчеркнул: "Анна-Мария невероятная. Пример для всех нас, для Украины и мира".

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Отметим, во время полномасштабного вторжения России в Украину Дзидзьо стал реже делиться фотографиями со своими поклонниками в соцсетях. Сейчас певец сосредоточился на благотворительной деятельности и дает концерты, чтобы собирать деньги на нужды украинской армии. Но, на днях, после российской атаки на Львов, артист распространил последствия ракетных обстрелов в своем инстаграмме.