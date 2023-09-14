Некоторые из них возмутились, поскольку не считают Артема и Максима лучшими кандидатами для того, чтобы дети изучали их песни в школах. В то же время, были и те, кому понравился такой подход к изучению школьного материала.

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Барских и Пивоваров попали в школьные учебники

В книгу по украинскому языку для учеников 6 класса внесли тексты песен Макса Барских "Будет весна" и Артема Пивоварова "Манифест". Эти популярные треки были отобраны в рамках программы "Новая украинская школа" с целью вовлечения детей к изучению местоимений. На 620 странице учеников ждет задания с урывками из песен Барских и Пивоварова, которое они должны выполнить в паре.

В основном негативная реакция украинцев появилась из-за неоднозначной позиции Макса Барских относительно войны в Украине и языкового вопроса в стране. В частности, он пел по-русски в туре в поддержку Украины, а на украинском начал писать только после начала полномасштабного вторжения. К тому же, ранее как Пивоваров, так и Барских исполняли русскоязычные треки и выступали для граждан страны-террориста.

Реакция сети

Многие пользователи выразили недовольство, утвердив, что в Украине есть более достойные претенденты, чем Марских и Пивоваров:

"Тот Барских, который был категорически против увеличения украинского языка в украинских медиа?! Против украинских песен, украинских дикторов и т.д. И это уже во время войны было! Что я только по его подписи в этом протесте узнала что он "украинский", а не русский певец? Потому что он лишь культуру врагов и обогащал. Зачем из переобутых пофигистов делать героев?!";

"С одной стороны это пи*дец, а с другой – можно поблагодарить, что не Потап и Монатик";

"Господи, б*я";

"Довбо*бы полные";

"Как примеры текстов, написанных искусственным интеллектом?";

"Это полная с*ака";

"Ужас...Это примеры того, как не надо писать и что не надо читать?";

"Жест прогрессивный, наполнение - советский стиль";

"Это издевательство?".