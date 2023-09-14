Некоторые из них возмутились, поскольку не считают Артема и Максима лучшими кандидатами для того, чтобы дети изучали их песни в школах. В то же время, были и те, кому понравился такой подход к изучению школьного материала.
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Барских и Пивоваров попали в школьные учебники
В книгу по украинскому языку для учеников 6 класса внесли тексты песен Макса Барских "Будет весна" и Артема Пивоварова "Манифест". Эти популярные треки были отобраны в рамках программы "Новая украинская школа" с целью вовлечения детей к изучению местоимений. На 620 странице учеников ждет задания с урывками из песен Барских и Пивоварова, которое они должны выполнить в паре.
В основном негативная реакция украинцев появилась из-за неоднозначной позиции Макса Барских относительно войны в Украине и языкового вопроса в стране. В частности, он пел по-русски в туре в поддержку Украины, а на украинском начал писать только после начала полномасштабного вторжения. К тому же, ранее как Пивоваров, так и Барских исполняли русскоязычные треки и выступали для граждан страны-террориста.
Реакция сети
Многие пользователи выразили недовольство, утвердив, что в Украине есть более достойные претенденты, чем Марских и Пивоваров:
- "Тот Барских, который был категорически против увеличения украинского языка в украинских медиа?! Против украинских песен, украинских дикторов и т.д. И это уже во время войны было! Что я только по его подписи в этом протесте узнала что он "украинский", а не русский певец? Потому что он лишь культуру врагов и обогащал. Зачем из переобутых пофигистов делать героев?!";
- "С одной стороны это пи*дец, а с другой – можно поблагодарить, что не Потап и Монатик";
- "Господи, б*я";
- "Довбо*бы полные";
- "Как примеры текстов, написанных искусственным интеллектом?";
- "Это полная с*ака";
- "Ужас...Это примеры того, как не надо писать и что не надо читать?";
- "Жест прогрессивный, наполнение - советский стиль";
- "Это издевательство?".
- "Абсолютно правильное мнение. Это логично иметь что-то современное";
- "Да, действительно! Дочь сегодня показала учебник, и я была приятно удивлена";
- "Неплохо. Я не фанат их творчества, но эти песни очень хорошие. Кстати, сегодня, пронизывают до глубин. А дети так будут лучше воспринимать скучный материал";
- ""Да будет весна" - коротенькая песенка, но в ее содержании - большая надежда. А она нам тогда, весной 2022 года, так была нужна!".
Что известно о позиции Макса Барских: главное
- Настоящее имя артиста – Николай Бортник. Он родом из Херсона. До полномасштабного вторжения певец строил карьеру, в частности, в России. Но после 24 февраля 2022 года Барских осудил агрессию России и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты. Эти средства он передал на гуманитарную помощь Украине.
- Несмотря на то, что Барских начал проводить концерты, чтобы помогать Украине, от русскоязычных песен он не отказался. К примеру, на благотворительных концертах в Европе Макс пел русскоязычные хиты.
- В то же время, 9 июня 2023 года артист все же перевел свою русскоязычную песню "Тумани" на украинский язык. Он отметил, что хочет так поступить и с другими своими русскоязычными хитами.
- Однако в Кременчуге 12 июня исполнитель спел старую русскоязычную песню "Берега". Тогда это возмутило аудиторию. Один из посетителей концера написал заявление на артиста в правоохранительные органы.
- В сентябре Макс Барских выпустил свой первый украиноязычный альбом. Новая пластинка музыканта насчитывает 10 треков, где есть 6 новых песен и 4 переведенных трека, среди которых - "Туманы", "Береги", "Лей, не жалей" и "Подруга-ночь".
Какая позиция у Артема Пивоварова
- С начала музыкальной карьеры исполнитель сотрудничал как с украинскими, так и российскими артистами. В 2018 году в Москве Пивоваров принял участие в концерте Big Love Show ко Дню всех влюбленных. На стадионе "Олимпийский" он спел свой популярный трек "Кислород".
- В этом же году Артем выступил на Atlas Weekend и начал чаще писать по-украински. В частности, создавать песни, которые имели и русскоязычную и украиноязычную версию.
- Уже в 2022 году Пивоваров отметился выходом альбома "Твои стихи, мои ноты". Это песни и дуэты с популярными исполнителями, записанные на стихи известных поэтов, а также перепев украинских народных песен.
- Музыкант активно занимается волонтерством: например, после благотворительного тура по Европе он привез ВСУ 5 авто.
- Что интересно, Артем Пивоваров – первый из артистов, который собрал дворец "Украина" после начала большой войны.