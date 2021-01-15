Скандал навколого американського актора Армі Гаммера щодо його ймовірного захоплення канібалізмом не вщухає. Після неоднозначних заяв прихильників та колишньої дівчини Джесіка Чинчин Енрікес, чутки підігріла ще одна ексдівчина Кортні Вучекович.

З моменту розлучення з дружиною Елізабет Чемберс після 10 років шлюбу, Армі Гаммер зустрічався з трьома пасіями: Джесікою Чинчин Енрікес, Румер Вільямс та Кортні Вучекович. Остання поділилась ексклюзивними подробицями їхнього короткочасного роману, стосунки в якому були не тільки дивними і грубими, а й емоційно образливими, повідомляють у Page Six.

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Жінка також поділилась, що одного разу під час розмови Армі Гаммер фантазув про те, як би він хотів засмажити її частини тіла на барбекю. Це нагадало їй моторошну розмову з Ганнібалом Лектером.

Він сказав мені, що хоче зламати моє ребро і шашлик і з'їсти його. Чорт забирай, це було дивно, але про це більше ніколи не згадаєш,

– розповіла Кортні, додавши, що тоді не помічала дивної поведінки за чоловіком.

"Він каже: "Я хочу відкусити від тебе". Якби у мене на руці був невеликий поріз, він би посмоктав або лизнув", – додала дівчина. "Йому подобається шкіра на зубах".

30-річна колишня пасія Гаммера розповіла, що Армі Гаммер вміє зваблювати жінок, і через вони часто потрапляють у пастку.

Варто додати, що в мережі нещодавно так з'явились скріншоти листування невідомого користувача House of Effie з Армі Гаммером, де той просить "відрізати тобі палець на нозі і тримати його при собі в кишені, щоб у мене завжди була твоя частина". В іншому листуванні, про яке ми згадували раніше, він нібито назвав себе "стовідсотковим канібалом". Колишня дівчина Гаммера Джесіка Чинчин Енрікес не розповідала, чи були у неї подібні розмови з екскоханцем, але вона вірить у справжність слів з листувань.