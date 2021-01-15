Хотів моє ребро на барбекю, – ще одна ексдівчина Армі Гаммера про його пристрасть до канібалізму
Скандал навколого американського актора Армі Гаммера щодо його ймовірного захоплення канібалізмом не вщухає. Після неоднозначних заяв прихильників та колишньої дівчини Джесіка Чинчин Енрікес, чутки підігріла ще одна ексдівчина Кортні Вучекович.
З моменту розлучення з дружиною Елізабет Чемберс після 10 років шлюбу, Армі Гаммер зустрічався з трьома пасіями: Джесікою Чинчин Енрікес, Румер Вільямс та Кортні Вучекович. Остання поділилась ексклюзивними подробицями їхнього короткочасного роману, стосунки в якому були не тільки дивними і грубими, а й емоційно образливими, повідомляють у Page Six.
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Жінка також поділилась, що одного разу під час розмови Армі Гаммер фантазув про те, як би він хотів засмажити її частини тіла на барбекю. Це нагадало їй моторошну розмову з Ганнібалом Лектером.
Він сказав мені, що хоче зламати моє ребро і шашлик і з'їсти його. Чорт забирай, це було дивно, але про це більше ніколи не згадаєш,
– розповіла Кортні, додавши, що тоді не помічала дивної поведінки за чоловіком.
"Він каже: "Я хочу відкусити від тебе". Якби у мене на руці був невеликий поріз, він би посмоктав або лизнув", – додала дівчина. "Йому подобається шкіра на зубах".
30-річна колишня пасія Гаммера розповіла, що Армі Гаммер вміє зваблювати жінок, і через вони часто потрапляють у пастку.
Варто додати, що в мережі нещодавно так з'явились скріншоти листування невідомого користувача House of Effie з Армі Гаммером, де той просить "відрізати тобі палець на нозі і тримати його при собі в кишені, щоб у мене завжди була твоя частина". В іншому листуванні, про яке ми згадували раніше, він нібито назвав себе "стовідсотковим канібалом". Колишня дівчина Гаммера Джесіка Чинчин Енрікес не розповідала, чи були у неї подібні розмови з екскоханцем, але вона вірить у справжність слів з листувань.
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