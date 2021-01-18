Голлівудський актор Армі Гаммер підтвердив справжність фото з його особистого блогу. Там він розміщував кадри оголеної жінки та тест на наркотики. Він вибачився за те, що назвав жінку "Міс Каймани".

Скандал, що розгорівся довкола відомого голлівудського актора Армі Гаммера, не вщухає. Днями сам актор підтвердив, що фото й відео з його закритого блогу – не підробка. Про це він заявив у статті видання Cayman Compass.

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Армі Гаммер підвердив справжність кадрів з блогу

Кілька днів тому мережею розповсюдилися фото та відео з тестами на наркотики, а також, де зображена жінка в білизні, яка чекає на Армі Гаммера в ліжку. Актор назвав її "Міс Каймани".

У своїй заяві Армі Гаммер вибачився за те, що назвав так жінку, й додав, що він насправді не знає, хто така "Міс Каймани".

Я хочу прояснити, що дівчина з відео, вкраденого з мого особистого блогу, не "Міс Каймани". Я щиро прошу вибачення за непорозуміння, яке викликала моя дурна спроба пожартувати. Я не знайомий з "Міс Каймани" і не мав на увазі, що це була вона,

– написав Армі Гаммер.

Варто зазначити, що перед цим голова комітету конкурсу "Міс Кайманові острови Всесвіт" оприлюднив заяву про те, що організації відомо про відео з присутністю практично оголеної жінки.

"Комітет дуже стурбований цим відео і хотів би підтвердити, що жінка не є міс Кайманові острови і не має стосунку до конкурсу краси", – повідомив голова комітету конкурсу.

Що відомо про скандал з Армі Гаммером