Она сердцем з Украиной, – Сумская вступилась за дочь, которая живет в России и молчит о войне
Источник:"Жизнь известных людей"
Дочь Ольги Сумской актриса Антонина Паперна живет в Москве и продолжает молчать о войне в Украине. Звездная мама объяснила позицию дочери Тони и призналась, что продолжает с ней общаться.
Сама же Ольга Сумская говорит, что получает много страшных комментариев и сообщений из-за молчания Антонины. Добавим, что недавно Паперна с мужем и дочерью посетила светское мероприятие в Москве.
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По словам звезды, ее дочь Тоня также получает много негативных комментариев.. "Я не знаю, как она держится. В этих сообщениях желают самого страшного", – сказала она.
Почему Антонина Паперна молчит о войне
Ольга Сумская ответила, что ее дочь молчит о войне на Украине не просто так.
Живущие там (в России – 24 Канал) знают, как трудно там что-то сказать или написать. Понимаете, люди там просто исчезают. А она (Антонина Паперная – 24 Канал) прежде всего мама, она думает о своих детях, поэтому делает все для их безопасности,
– заявила актрисой.
Кроме того, Сумская заявила, что ее дочь "всем сердцем за Украину".
"Она украинка, прежде всего. Да, ей тяжело сегодня, но я не должен оправдываться или что-то говорить, глядя в глаза матерям, которые потеряли своих детей", – добавила Ольга.
В то же время народная артистка Украины надеется встретиться с дочерью, которая сейчас живет в Москве, признается, что они не виделись уже больше года.
Добавим, что месяц назад Ольга Сумская, говоря о дочери и внуках в России, расплакалась. Артистка призналась, что для нее это очень болезненная тема. Кроме того, Сумская подчеркнула, что общается с внуками очень сдержанно, ведь в России прослушиваются телефоны.
Дочь Сумской Антонина Паперная с мужем / Фото из соцсетей
Кто такая Антонина Паперна: главное
- Антонина – дочь Ольги Сумской от первого брака с украинским актером Евгением Паперным. Родилась она 1 июня 1990 года, а родители развелись практически сразу после ее появления на свет.
- Паперна уже больше года игнорирует полномасштабную войну в Украине и остается жить в России. Девушка еще ни разу не высказала свою позицию по этому поводу. Тем не менее, звездная мама защищает дочь – говорит, что просто страшно проявлять свою позицию в России.
- В то же время, актриса регулярно напоминает о себе в Instagram, публикуя снимки с фотосессий, салонов красоты и совместного отдыха с мужчиной.
- Напомним, что несколько лет назад Паперна, надеясь стать популярной актрисой, отправилась покорять Москву. В Театральный институт имени Щукина поступила только во второй раз. Большого успеха она не добилась, чаще ей доставались эпизодические роли.
- Почему Антонина выбрала оставаться в России и молчать о том, как Россия убивает украинцев – неизвестно. Украинцы предполагают, что это связано с мужчиной-россиянином, не желающим уезжать из страны.