Солист Quest Pistols разошелся с засветившейся в Москве российской актрисой Горбачевой

Жена участника группы Quest Pistols Антона Савлепова, актриса Ирина Горбачева уехала в Москву на кинофестиваль. Эта новость озадачила украинцев, ведь идет полномасштабная война. Теперь стало известно, что супруги уже не вместе.

Савлепов признался, что разошелся с женой полгода назад. Мы рассказывали, как актриса украинского происхождения Ирина Горбачева засветилась в Москве.

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На вопрос, почему его жена уехала в страну-агрессора, он ответил, что не общается с ней уже несколько месяцев.

Мы уже полгода не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина, как взрослый человек, принимает самостоятельно. Благодарю за понимание,

– ответил артист.

Разошлись ли супруги официально и ставшими причиной разрыва, Савлепов не признался.



Антон Савлепов разошелся с актрисой Ириной Горбачевой / Фото из соцсетей

Что известно об Ирине Горбачевой: коротко