Савлєпов зізнався, що розійшовся з дружиною півроку тому. Ми розповідали, як актриса українського походження Ірина Горбачова засвітилася у Москві.
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На запитання, чому його дружина поїхала до країни-агресора, він відповів, що не спілкується з нею вже кілька місяців.
Ми вже півроку не підтримуємо контакт. Всі свої рішення Ірина, як доросла людина, приймає самостійно. Дякую за розуміння,
– відповів артист.
Чи розійшлося подружжя офіційно і що стало причиною розриву, Савлєпов не зізнався.
Антон Савлєпов розійшовся з акторкою Іриною Горбачовою / Фото з соцмереж
Що відомо про Ірину Горбачову: коротко
- Про стосунки Ірини Горбачової та Антона Савлєпова стало відомо у серпні 2020 року. А вже за рік закохані одружилися. Пара відіграла весілля у липні 2021 року у Туреччині.
- Цікаво, що Ірина Горбачова народилася і до 9 років мешкала у Маріуполі. Згодом вона переїхала до Росії, де живе у Москві і вважається російською акторкою.
- Раніше Горбачова часто приїздила до України. Проте з початком повномасштабного вторгнення вона замовчувала про війну в Україні. Єдине, що зробила артистка – скасувала свої виступи у Москві та Санкт-Петербурзі, назвавши вторгнення "ситуацією, що відбувається".