Савлєпов зізнався, що розійшовся з дружиною півроку тому. Ми розповідали, як актриса українського походження Ірина Горбачова засвітилася у Москві.

До теми Павло Вишебаба розлучився з дружиною: чому їхній шлюб увійшов в історію

На запитання, чому його дружина поїхала до країни-агресора, він відповів, що не спілкується з нею вже кілька місяців.

Ми вже півроку не підтримуємо контакт. Всі свої рішення Ірина, як доросла людина, приймає самостійно. Дякую за розуміння,

– відповів артист.

Чи розійшлося подружжя офіційно і що стало причиною розриву, Савлєпов не зізнався.



Антон Савлєпов розійшовся з акторкою Іриною Горбачовою / Фото з соцмереж

Що відомо про Ірину Горбачову: коротко