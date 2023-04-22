Савлепов признался, что разошелся с женой полгода назад. Мы рассказывали, как актриса украинского происхождения Ирина Горбачева засветилась в Москве.
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На вопрос, почему его жена уехала в страну-агрессора, он ответил, что не общается с ней уже несколько месяцев.
Мы уже полгода не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина, как взрослый человек, принимает самостоятельно. Благодарю за понимание,
– ответил артист.
Разошлись ли супруги официально и ставшими причиной разрыва, Савлепов не признался.
Антон Савлепов разошелся с актрисой Ириной Горбачевой / Фото из соцсетей
Что известно об Ирине Горбачевой: коротко
- Об отношениях Ирины Горбачевой и Антона Савлепова стало известно в августе 2020 года. А уже через год влюбленные поженились. Пара сыграла свадьбу в июле 2021 года в Турции.
- Интересно, что Ирина Горбачева родилась и до 9 лет проживала в Мариуполе. Впоследствии она переехала в Россию, где живет в Москве и считается русской актрисой.
- Раньше Горбачева часто приезжала в Украину. Однако с началом полномасштабного вторжения она умалчивала о войне в Украине. Единственное, что сделала артистка – отменила свои выступления в Москве и Санкт-Петербурге, назвав вторжение "происходящей ситуацией".