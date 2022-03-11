Также актриса приняла участие в борьбе на информационном фронте и в волонтерстве. Она находится дома, оттуда поддерживает тех, кому пришлось покинуть дома. Многие друзья Олеси уже находятся за границей.

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Олеся Жураковская об общении с российскими коллегами

Актриса волонтерит и помогает в борьбе на информационном фронте. Вместе с семьей она решила остаться дома, в Киеве. Много времени проводят в подвале, но когда выходят оттуда, то пытаются вести нормальный образ жизни.

Также она держит связь с коллегами, находящимися сейчас в России. Жураковская поделилась, что каждый день общается с Ириной Горбачевой, активно помогающей людям, работает с волонтерами.

Отметим , Ирина Горбачева – российская актриса, которая недавно вышла замуж за певца, участника группы "Агонь" Антона Савлепова.

"И в моей группе, я училась в ГИТИСе, остались адекватные люди. Я пытаюсь публиковать видео в инстаграммах, рассказывая реальную ситуацию в Украине. Судя по количеству просмотров, россиян раздражают мои обращения. Но надеюсь, что до адекватных людей смогу достучаться", – подчеркнула Олеся.