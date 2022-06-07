Сейчас на его ютуб-канал подписано 15,5 тысячи человек, впрочем, ютуб-канал был создан только 20 мая 2022 года. У него есть еще один русскоязычный ютуб-канал "Антон Птушкин", на который подписано 5,5 миллионов пользователей и изложено 95 выпусков из разных путешествий. Там ролики не выходили с начала марта, последнее видео называется "Где я был эти 8 лет", где он обращается к россиянам и осуждает войну.

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Новый канал Птушкина

После полномасштабного вторжения России Птушкин, как и многие другие звезды, совершенно изменили свое отношение к России и ее жителям, и не только отказались от их рынка или бизнеса там, но и перешли на украинский язык. К примеру, таковыми стали Макс Барских, Алан Бадоев, Андрей Бедняков, Владимир Дантес и другие.

Первое видео на новом канале "Антон Птушкин" появилось 21 мая и его просмотрели 24 тысяч человек. Его он посвятил новостям из Украины для иностранной аудитории: блоггер говорил по-английски, а его слова дублировались украинскими субтитрами.

Первое видео Птушкина на английском на новом канале: видео онлайн

Второе видео вышло 5 июня. Оно называется "Как Укрзалізниця стала дорогой жизни во время российского вторжения". В 15-минутном ролике Птушкин рассказывает, как работники путей служили стране, проводя опасные эвакуации из зоны боевых действий и помогали людям во время транспортировки.

Видео Птушкина о работниках Укрзализныци: видео онлайн

Справка: по состоянию на 22 мая 2022 года, с начала российской военной агрессии погибли 118 сотрудников компании.

Видеоролик стал более популярным и отозвался украинцам, ведь многие написали в комментариях, как сами эвакуировались поездами в опасные места и благодаря этим машинистам, проводникам и другим работникам Укрзализныци. Видео просмотрели 76 тысяч раз. В частности, люди поблагодарили Антона за новый украиноязычный ютуб и его позицию:

"Я давно замечала, что когда женщины переходят на украинский язык, то их голоса становятся более нежными, а когда мужчины – то мужественными. Так и у вас произошло, это так хорошо! Вам можно смело теперь идти озвучивать фильмы… Еще раз спасибо вам. Так держать";

"С такими людьми эту страну не победить. Победа будет обязательно, и Украина будет еще лучше. Слава Украине! Антон, ты великий молодец, видео до слез";

"Спасибо за видео! Железнодорожники – настоящие герои. Вообще УЗ всегда была топчиком, особенно ночные поезда";

"Божечко, как же прекрасно слышать тебя на украинском! Продолжай в том же духе, у тебя невероятно благозвучная соловьина. Спасибо за твою работу, береги себя!";

"Большое уважение и вечная память нашим работникам железной дороги! Надеюсь, со временем ваши имена почтят на мемориале и мы сможем зажечь свечи, поставить цветы, помолиться за вас...";

"Антон, твоя украинская – безупречная. Ты – замечательный! Спасибо тебе за работу! Уважение и низкий поклон";

"Над нашей Укрзализныцей принято иногда шутить, но ее работники – настоящие герои. Вечная память погибшим. Господин Птушкин, спасибо вам за вашу работу";

"Антон говорит по-украински… Ну просто нет слов, чтобы описать, как это приятно слышать! Большое дело делает Антон, показывает (не)маленьких людей своей страны. Украина такая богатая и красивая страна, путешествовала ею и машиной, и поездом, до сих пор помню поездку в украинский Крым, так было душевно и спокойно тогда..."

Что известно о Птушкине

Антон Птушкин родом из Луганска, в 2012 году переехал в Киев и остался там работать. Его родные остались на востоке Украины, но с началом боевых действий 8 лет назад он их эвакуировал в Киев.

Широкую популярность Птушкин получил в 2017 году, когда стал ведущим тревел-шоу "Орел и решка". После ухода с проекта начал сам путешествовать и снимать тревел-видео. Он неоднократно становился лучшим тревел-блогером Украины в разных премиях.

Мужчина никогда не отличался яркой политической позицией и дружил с русскими ведущими, но полномасштабной войны изменил отношение к этому. Антон также внесен в список "запрещенных" артистов в России.