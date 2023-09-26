"Даже не вышла на сцену": Анну Тринчер внезапно госпитализировали в больницу

Певица Анна Тринчер попала в больницу. Артистка испугала фанов кадрами, где она лежит под капельницей. Однако пока неизвестно, что произошло с известной артисткой.

Из-за госпитализации выступление певицы не состоялось. Накануне в сети появились слухи о разводе певицы с блоггером Александром Волошиным.

Интересно Владимир Дантес обратился к фанам из-за серьезной болезни: "Произошло что-то ужасное"

Тринчер оказалась под капельницей

Анна рассказала в инстаграмме, что ей стало плохо во время репетиции. Она была вынуждена вызвать скорую помощь.



Анна Тринчер вызвала скорую / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Вот так закончилась моя вчерашняя репетиция номера... Я даже не вышла на сцену... Дальше все немного, как в тумане,

– написала певица.

На обнародованных кадрах видно, что Тринчер поставили капельницу в больничной палате.



Анна Тринчер попала в больницу / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

После больницы Анна уехала домой, однако там ей тоже стало плохо и снова пришлось вызывать врачей. Что именно случилось – Тринчер не рассказала. После этого звезда не выходила на связь с фанами.



Анна Тринчер вызвала врачей / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Почему возникли слухи о разводе Тринчер с Волошиным