Анна Тринчер вышла замуж за Александра Волошина: видео росписи

Певица Анна Тринчер и блоггер Александр Волошин поженились. Влюбленные расписались в Киеве. Артистка уже поделилась трогательным роликом с этого дня.

Радостное событие произошло 24 сентября. Влюбленные планировали отпраздновать свадьбу в кругу ближайших, но через организаторов через несколько дней пришлось все отменить и оставить только роспись.

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Анна Тринчер и Александр Волошин поженились

Новоиспеченные супруги активно ведут страницы в инстаграмме, но еще не обнародовали фото и сторис с этого дня. Лишь в ток-токе Анна Тринчер опубликовала короткий ролик, где изображена с любимым. Счастливые молодожены позировали под общую песню "Лише ти і я". Анна и Александр показали обручальные кольца и искренне улыбались.

Невеста выбрала для такого дня белое платье, красиво подчеркнувшее изящную фигуру. Довершила свадебный look длинными серьгами, лаконичным укладкой и нежным макияжем. Александр позировал рядом с женой в черном смокинге.

Отношения Анны Тринчер и Александра Волошина