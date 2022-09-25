Анна Тринчер вышла замуж за Александра Волошина: видео росписи
Источник:тик-ток Анны Тринчер
Певица Анна Тринчер и блоггер Александр Волошин поженились. Влюбленные расписались в Киеве. Артистка уже поделилась трогательным роликом с этого дня.
Радостное событие произошло 24 сентября. Влюбленные планировали отпраздновать свадьбу в кругу ближайших, но через организаторов через несколько дней пришлось все отменить и оставить только роспись.
Интересно Украинский актер, который служит в ВСУ женился: "Объединили свои сердца"
Анна Тринчер и Александр Волошин поженились
Новоиспеченные супруги активно ведут страницы в инстаграмме, но еще не обнародовали фото и сторис с этого дня. Лишь в ток-токе Анна Тринчер опубликовала короткий ролик, где изображена с любимым. Счастливые молодожены позировали под общую песню "Лише ти і я". Анна и Александр показали обручальные кольца и искренне улыбались.
Невеста выбрала для такого дня белое платье, красиво подчеркнувшее изящную фигуру. Довершила свадебный look длинными серьгами, лаконичным укладкой и нежным макияжем. Александр позировал рядом с женой в черном смокинге.
Отношения Анны Тринчер и Александра Волошина
- 22 октября 2021 года скандальный блогер и бизнесмен Александр Волошин сделал предложение любимой Анне Тринчер. Для этого пригласил 40 байкеров и всех друзей. Не обошлось и без видеографа, чтобы снять с предложения женитьбы красивый минифильм.
- Парень вручил любимому обручальное кольцо от бренда Cartier, которое стоит 2500 долларов.
- Признание в любви происходило на парковке столичного ТЦ Retroville, который 20 марта разрушили российские ракеты.
- Удивительно, родные звезды соцсетей не поддержали ее решения выйти замуж за блоггера. Она рассорилась с мамой и бабушкой еще до грандиозного сюрприза.
- Во время войны отношения между Аней и Александром ухудшились. Пара едва не разбежалась, потому что не разговаривала друг с другом целых три дня.
- Но потом все наладилось. Тринчер даже рассказывала, что планирует повенчаться с любимым.
- Война меняет взгляды на жизнь, приоритеты ценностей. Сейчас у Александра отличные отношения с родными Анны. Перед свадьбой невесты лично пригласили бабушку Тринчер на праздник. Также Волошин приезжал к маме любимой, чтобы попросить у нее руку и сердце дочери.