Анна Тринчер вышла замуж за Александра Волошина: видео росписи

25 сентября 2022 , 17:21
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тик-ток Анны Тринчер

Певица Анна Тринчер и блоггер Александр Волошин поженились. Влюбленные расписались в Киеве. Артистка уже поделилась трогательным роликом с этого дня.

Радостное событие произошло 24 сентября. Влюбленные планировали отпраздновать свадьбу в кругу ближайших, но через организаторов через несколько дней пришлось все отменить и оставить только роспись.

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Анна Тринчер и Александр Волошин поженились

Новоиспеченные супруги активно ведут страницы в инстаграмме, но еще не обнародовали фото и сторис с этого дня. Лишь в ток-токе Анна Тринчер опубликовала короткий ролик, где изображена с любимым. Счастливые молодожены позировали под общую песню "Лише ти і я". Анна и Александр показали обручальные кольца и искренне улыбались.

Невеста выбрала для такого дня белое платье, красиво подчеркнувшее изящную фигуру. Довершила свадебный look длинными серьгами, лаконичным укладкой и нежным макияжем. Александр позировал рядом с женой в черном смокинге.

Отношения Анны Тринчер и Александра Волошина

  • 22 октября 2021 года скандальный блогер и бизнесмен Александр Волошин сделал предложение любимой Анне Тринчер. Для этого пригласил 40 байкеров и всех друзей. Не обошлось и без видеографа, чтобы снять с предложения женитьбы красивый минифильм.
  • Парень вручил любимому обручальное кольцо от бренда Cartier, которое стоит 2500 долларов.
  • Признание в любви происходило на парковке столичного ТЦ Retroville, который 20 марта разрушили российские ракеты.
  • Удивительно, родные звезды соцсетей не поддержали ее решения выйти замуж за блоггера. Она рассорилась с мамой и бабушкой еще до грандиозного сюрприза.
  • Во время войны отношения между Аней и Александром ухудшились. Пара едва не разбежалась, потому что не разговаривала друг с другом целых три дня.
  • Но потом все наладилось. Тринчер даже рассказывала, что планирует повенчаться с любимым.
  • Война меняет взгляды на жизнь, приоритеты ценностей. Сейчас у Александра отличные отношения с родными Анны. Перед свадьбой невесты лично пригласили бабушку Тринчер на праздник. Также Волошин приезжал к маме любимой, чтобы попросить у нее руку и сердце дочери.

Автор: Христина Кобак