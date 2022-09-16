Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин активно готовятся к женитьбе, которая состоится 24 сентября. Некоторые детали их празднования изменились.

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Тринчер отменила свадебную церемонию

Анна Тринчер рассказала, что очень загорелась подготовкой и решила устроить свадебную церемонию с выездной росписью, а также пригласить друзей.

Роспись, которую мы готовили месяц, мы отменили. Будем праздновать только с родственниками, пойдем в ЗАГС, распишемся и на этом все,

– призналась артистка.



Анна и Александр о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз

Блогерша добавила, что около месяца готовилась к этой церемонии. Однако после безответственности ивент-агентства звезда решила, что лучше сделать праздник более лаконичным.

"За 10 дней мы понимаем, что у нас ничего нормально не готово. Я понимаю, что я не хочу, чтобы мне было стыдно перед моими друзьями, перед моими гостями. У меня было сильное нервное напряжение, предпаническое состояние, и мы решили с Сашей отменить все".



Анна и Александр о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз

Что еще известно о свадьбе Тринчер