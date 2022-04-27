Первые недели войны были для всех сложны как физически, так и психологически. Тревога сказалась и на отношениях Анны Тринчер. Из-за непонимания, что будет завтра, они с Волошиным постоянно ссорились.

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Анна Тринчер о том, как чуть не разошлась с женихом

Мы не общались три дня, хотя спали в одной кровати, ели в одной столовой. Я понимаю, что война повлияла на наше психологическое и ментальное здоровье. Такое бывало, что ни я, ни он не выдерживали и срывались друг на друга,

– вспомнила Анна Тринчер.

Однако потом все стабилизировалось: "К счастью, мы снова нашли ту самую ниточку, которая нас объединяет и укрепляет". Влюбленные даже вернулись к обсуждению свадьбы и окончательно решили, что сыграют ее в Украине.

"Это случится, возможно, летом следующего года. Будем смотреть на то, как и когда закончится война. Я мечтаю собрать всех людей, которые оставили свой отпечаток в моей жизни", – призналась Анна Тринчер.

Напомним, что Волошин сделал предложение певице в октябре. Он устроил байк-шоу и вручил обручальное кольцо от ювелирного дома Cartier, которое стоит 2,5 тысячи долларов.