Едва не подрались: Анна Тринчер рассказала о первой после свадьбы ссоре с мужем
Источник:инстаграмм Анны Тринчер
Месяц назад певица Анна Тринчер вышла замуж за блоггера Александра Волошина. Теперь супруги рассказали о первой серьезной ссоре, возникшей из-за того, что Анна не хочет менять свою фамилию на фамилию любимого.
Анна не хочет менять фамилию и мама ее мужа поддерживает в этом. А вот мама певицы приняла сторону Волошина, который стремится, чтобы у жены была его фамилия.
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Анна Тринчер поссорилась с мужем из-за фамилии
После продолжительных споров пара решила рассказать публике о конфликте. В инстаграмме Александр сказал, что чуть не подрался с женой из-за фамилии. Анна заявила, что перед свадьбой они обсуждали смену фамилии, и тогда Александр сказал, что поддержит любое решение любимой. Но теперь Волошин настаивает, чтобы Анна сменила фамилию во всех документах.
Мама Волошина поддержала невестку и сказала, что нет разницы, у кого какая фамилия, если люди любят друг друга. А вот мама Тринчер в этом споре поддержала зятя и отметила, что в их семье традиция – все женщины берут фамилии мужчин.
Анна Тринчер об изменении фамилии / Скриншот инстаграм-сторис певицы
Поклонники певицы предложили ей компромисс: чтобы и Аня, и Александр взяли двойные фамилии – Тринчер-Волошин. Тогда каждый будет доволен.
Свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина: главное
- Радостное событие произошло 24 сентября. Женихи планировали отпраздновать свадьбу в кругу ближайших, но через организаторов за несколько дней пришлось все отменить и оставить только роспись.
- Потом артистка опубликовала свадебное видео, которое сняли под их общую песню "Только ты и я".
- На свадьбе девушка хотела быть безупречной, но решила не тратить много денег на платье. Анна обратилась в свадебный салон, который предложил ей сотрудничество, а деньги, которые должно потратить на платье, можно вложить во что-то другое.
- Самый дорогой подарок молодожены получили от мамы Анны – это квартира в новостройке. Цену Тринчер не рассекретила, однако отметила, что это жилье будет приносить им доход.