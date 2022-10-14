Похоже, инициатором коллаборации выступила Анна Тринчер, а Позитив отозвался на ее предложение, ведь оружие его как артиста – песня. Тем более в его арсенале только один сольный трек "Ничего личного", и тот на русском языке.

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Анна Тринчер выпустила трек "Який ти козак" в дуэте с Позитивом

Это одна из тех песен, которой я довольна на все 100. Мне нравится эта синергия отсылки на исторические события, возложенная на реальные времена и современного саунда. Полагаю, что эта работа станет народным хитом. Это песня о нашей победе, а она будет, я в этом уверена,

– прокомментировала Анна Тринчер.

Позитив тоже убежден, что их с Тринчер трек "Який ти козак" станет хитом и будет демонстрировать всему миру силу и мужество украинского народа.

"В сингле "Який ти козак" мы объединили современный EDM и народные мотивы, которые в крови каждого украинца, которые сейчас раздаются на весь мир. Я бы хотел, чтобы под этот трек у каждого из нас активировались наши казацкие корни и еще больше вспыхнул боевой дух", – добавил Позитив.

К слову, отрывок песни "Яка ти козачка, який ти козак – йдемо вперед і ніколи назад" уже стал вирусным в сети и наводнил текток.

Анна Тринчер и Позитив – "Який ти козак": слушайте песню онлайн

Напомним, это не первая коллаборация Анны Тринчер и Позитива. В апреле 2021 года, незадолго после того, как стало известно о разводе певца с дизайнеркой Анной Андрейчук, он снялся в шутливом клипе Тринчер на песню Kiss. В видео они чуть не поцеловались и наделали шума в сети.