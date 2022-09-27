Анна Тринчер – певица, блоггерша, поэтому всегда уделяет внешнему виду особое внимание. На свадьбе девушка хотела быть безупречной, но решила не тратить много денег на платье.

К теме Анна Тринчер и Александр Волошин показали свадебное видео на общую песню "Только ты и я"

Сколько стоило свадебное платье Анны Тринчер

Девушка призналась, что обратилась в свадебный салон, который предложил ей сотрудничество, а деньги, которые должно потратить на платье, можно вложить во что-то другое.

Я еврейская женщина. Мне просто лягушка душу жмет. Стандартная расценка красивого платья – 50 – 80 тысяч гривен. Если есть возможность, то лучше вложить эти деньги во что-то другое. К примеру, в свадебное путешествие или недвижимость. Поэтому я просто договорилась о сотрудничестве,

– поделилась Тринчер.

Анна Тринчер в свадебном платье / Фото прессслужбы

Что было самым дорогим на росписи Тринчер и Волошина

Поскольку Анна и Александр являются публичными людьми, обо всем рассказывают в инстаграмме, то для них было важно качественное видео. На этом влюбленные не экономили и пригласили профессионального видеооператора.

У меня есть эстетика кадра, точно понимаю, как это должно выглядеть, у меня есть свое видение. Поэтому мне хочется видеть идеальный контент,

– подчеркнула певица.

Через несколько дней после росписи супруги презентовали свадебное видео на совместную песню "Лише ти і я".

Анна Тринчер и Александр Волошин – "Лише ти і я": смотрите видео онлайн