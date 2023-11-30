После слухов в сети: Анна Тринчер честно ответила, предал ли ее Александр Волошин
Источник:Анна Тринчер
Слухи о разводе Анны Тринчер и Александра Волошина ходили не первую неделю. Фаны подозревали, что в их отношениях произошла измена.
Подписчики пары не поняли, почему Анна и Александр грубо отвечали на слухи о разводе, если все же решили расторгнуть брак. Певица прокомментировала это в инстаграм-сториз.
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Была ли измена в отношениях Тринчер и Волошниа.
Исполнительница подчеркнула, что решение о разводе было принято недавно. О кризисе они говорили откровенно. Также Анна впервые призналась, изменял ли ее бывший любимый.
Приняли это решение не так давно. До этого мы говорили, что у нас проблемы в отношениях... Мы старались все наладить, мы ходили на терапию. А кто-то просто нагло хайповал, подливая масло в огонь, подбрасывая такие гадкие слухи, как "измена", которой никогда не было,
– поставила точку Тринчер.
Анна Тринчер об измене / Фото с инстаграм-сториз
О чем именно речь
- Еще в августе Анна Тринчер и Александр Волошин сообщили в кризис в отношениях. Из-за нее они даже разъехались, хотя несколькими неделями раньше хвастались общим домом.
- Уже через месяц блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что пара разводится. Но среди причин он назвал измену Александру Волошину, что возмутило певицу.
- Она резко ответила на эти слухи и заверила, что не была бы вместе с человеком, который его изменил: "Я совершенно презираю, осуждаю и посылаю нах*й людей, которые занимаются распространением фактов и фальсифицируют реальность… Идут нах*й".