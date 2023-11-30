Підписники пари не зрозуміли, чому Анна та Олександр грубо відповідали на чутки про розлучення, якщо все-таки вирішили розірвати шлюб. Співачка прокоментувала це в інстаграм-сторіз.

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Чи була зрада в стосунках Трінчер і Волошниа

Виконавиця підкреслила, що рішення про розлучення було прийнято нещодавно. Про кризу вони говорили відверто. Також Анна вперше зізналась, чи зраджував її колишній коханий.

Прийняли це рішення нещодавно. До цього ми відверто казали, що у нас проблеми у стосунках... Ми старалися все налагодити, ми ходили на терапію. А хтось просто нахабно хайпував, підливаючи масло у вогонь, підкидаючи такі бридкі чутки, як "зрада", якої ніколи не було,

– поставила крапку Трінчер.



Анна Трінчер про зраду / Фото з інстаграм-сторіз

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