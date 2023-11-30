Подписчики пары не поняли, почему Анна и Александр грубо отвечали на слухи о разводе, если все же решили расторгнуть брак. Певица прокомментировала это в инстаграм-сториз.

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Была ли измена в отношениях Тринчер и Волошниа.

Исполнительница подчеркнула, что решение о разводе было принято недавно. О кризисе они говорили откровенно. Также Анна впервые призналась, изменял ли ее бывший любимый.

Приняли это решение не так давно. До этого мы говорили, что у нас проблемы в отношениях... Мы старались все наладить, мы ходили на терапию. А кто-то просто нагло хайповал, подливая масло в огонь, подбрасывая такие гадкие слухи, как "измена", которой никогда не было,

– поставила точку Тринчер.



Анна Тринчер об измене / Фото с инстаграм-сториз

О чем именно речь