На своей странице в инстаграм-сториз Оля Цыбульская прокомментировала развод Анны и Александра. Она выразила поддержку артистке.
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Оля Цыбульская отреагировала на разрыв Тринчер и Волошина
Я посмотрела видео Ани Тринчер о разводе и нарыдалась. Ибо в Ане узнала себя 10 лет назад,
– поделилась артистка.
Оля Цыбульская решила не давать советы ни в личных сообщениях, ни в видео. Только поддержала ее и подчеркнула, что все сложится.
"Единственное, что хочу сказать, я обнимаю тебя. В тебе сегодняшний я вижу себя 10 лет назад. У тебя действительно есть ты, что бы ни происходило вокруг. И любовь это всегда, прежде всего, о решении быть вместе. Да, малая, мы в дерьме по уши, но мы отсюда выберемся. И я с тобой. Верю, что ты встретишь своего человека обязательно. Цемаю тебя", – добавила звезда.
Оля Цыбульская / Фото с инстаграм-сториз
Анна Тринчер и Александр Волошин расстаются
- После двух лет отношений и через год после свадьбы Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о разводе.
- Кризис в отношениях пары начался еще полгода назад. Они посещали семейного психолога, но брак не удалось возобновить.
- Инициатором развода стал именно Александр Волошин, поскольку он перестал испытывать те же чувства относительно Анны, которые были раньше.