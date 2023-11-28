Анна Тринчер и Александр Волошин разводятся через год после свадьбы
Источник:Анна Тринчер
Украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин объявили о разводе. Слухи об их разрыве ходили уже более нескольких недель.
Звездные супруги обнародовали откровенное видео под названием "Мы разводимся!", где обсудили свои отношения и решение завершить брак. Прошло чуть больше года, как Анна и Александр сыграли свадьбу.
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Анна Тринчер и Александр Волошин расстаются
Певица и блоггер рассказали, что кризис в отношениях начался около полугода назад. Они до последнего пытались сохранить семью, ведь обращались к семейному психологу.
Чтобы избежать скандала, Анна и Александр записали откровенный разговор об их браке, чувствах сейчас и разрыве.
Да друзья, наша история окончена. Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет – не важно. Надеюсь, вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга,
– поделилась Тринчер в подписи к ролику.
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Что известно об отношениях Тринчер и Волошина
- Инфлюэнсер и певица стали встречаться два года назад весной. Уже 22 октября 2021 года Александр Волошин сделал предложение любимой. Для громкого события он пригласил 40 байкеров и всех близких друзей. Он вручил Анне обручальное кольцо Cartier примерно за 2500 долларов.
- Отношения не проходили без труда: родные сначала не восприняли новость о предстоящей женитьбе Анны, также пара несколько дней не разговаривала из-за кризиса в начале полномасштабной войны. Все-таки пара вышла замуж в сентябре прошлого года. Молодожены только расписались в Киеве и поделили радость события с ближайшими.
- В этом году в августе Анна Тринчер с мужем решили разъехаться по совету семейного психолога. Тогда в сети и начались распространяться слухи о том, что певица рассталась с Александром Волошиным. Однако звездные супруги опровергли сплетни.