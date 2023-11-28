Она намекнула на основную причину их развода, ссылаясь на токсический характер их отношений. Кроме того, Мария показала переписку с мужем, где он называл ее неблагодарным созданием и угрожал забрать квартиру.
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Лидер группы СКАЙ расстается с женой
Мария Собчук распространила в инстаграмм-сторис пост, где рассказывалось о неочевидных признаках токсических отношений. Так, она отметила, что 20 лет находилась в таких отношениях.
20 лет стажа моих токсических отношений. Спасибо менталочке, что она у меня такая сильная. К сожалению, сейчас это проектируется на детей,
– отметила женщина.
Мария Собчук заявила, что 20 лет жила в токсичных отношениях / Скриншот с инстаграмм-сторис
Затем Мария выставила скриншот с мессенджера, где была ее переписка с мужем. Из диалога можно заключить, что супруги обсуждали общее имущество.
"Неблагодарное создание… Нет ни желания, ни времени везти с тобой эти споры. По тебе все ясно давно. Доказывать ничего я тебе не собираюсь, надо быстрее развестись", – написал певец.
Жена лидера группы отметила, что "так реагирует абьюзер, когда ты начинаешь говорить правду о нем. Впервые за 20 лет".
Мария Собчук показала переписку с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис
Мария добавила: "Сейчас я счастлива и горжусь собой! Никому больше не позволю так себя вести. Эта женщина на фото пытается прийти к себе, любить себя, а не ждать подтверждения, что я заслуживаю любви и добра".
Мария Собчук отметила, что сейчас чувствует себя счастливой / Скриншот с инстаграмм-сторис
Отношения Марии и Олега
Звездная пара состояла в браке более 20 лет. За это время Олег Собчук и его супруга Мария неоднократно переживали семейные кризисы. Об этом упоминал и сам исполнитель.
Супруги воспитывают двоих детей – дочь Татьяну и сына Арсена.
Олег Собчук с женой и детьми / Фото из инстаграмма Марии Собчук