Она намекнула на основную причину их развода, ссылаясь на токсический характер их отношений. Кроме того, Мария показала переписку с мужем, где он называл ее неблагодарным созданием и угрожал забрать квартиру.

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Лидер группы СКАЙ расстается с женой

Мария Собчук распространила в инстаграмм-сторис пост, где рассказывалось о неочевидных признаках токсических отношений. Так, она отметила, что 20 лет находилась в таких отношениях.

20 лет стажа моих токсических отношений. Спасибо менталочке, что она у меня такая сильная. К сожалению, сейчас это проектируется на детей,

– отметила женщина.



Мария Собчук заявила, что 20 лет жила в токсичных отношениях / Скриншот с инстаграмм-сторис

Затем Мария выставила скриншот с мессенджера, где была ее переписка с мужем. Из диалога можно заключить, что супруги обсуждали общее имущество.

"Неблагодарное создание… Нет ни желания, ни времени везти с тобой эти споры. По тебе все ясно давно. Доказывать ничего я тебе не собираюсь, надо быстрее развестись", – написал певец.

Жена лидера группы отметила, что "так реагирует абьюзер, когда ты начинаешь говорить правду о нем. Впервые за 20 лет".



Мария Собчук показала переписку с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис

Мария добавила: "Сейчас я счастлива и горжусь собой! Никому больше не позволю так себя вести. Эта женщина на фото пытается прийти к себе, любить себя, а не ждать подтверждения, что я заслуживаю любви и добра".



Мария Собчук отметила, что сейчас чувствует себя счастливой / Скриншот с инстаграмм-сторис

Отношения Марии и Олега

Звездная пара состояла в браке более 20 лет. За это время Олег Собчук и его супруга Мария неоднократно переживали семейные кризисы. Об этом упоминал и сам исполнитель.

Супруги воспитывают двоих детей – дочь Татьяну и сына Арсена.



Олег Собчук с женой и детьми / Фото из инстаграмма Марии Собчук