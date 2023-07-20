Новый этап, – Анна Тринчер похвасталась роскошным домом за городом, куда переехала с Волошиным

Певица и блоггер Анна Тринчер показала фото на фоне загородного дома. Она с мужем Александром Волошиным переехала в новую квартиру.

Блоггерша и певица Анна Тринчер рассказала об изменениях в ее жизни. Звезда вместе с мужем Александром Волошиным переезжает в загородный дом.

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Анна Тринчер и Александр Волошин переезжают

Артистка опубликовала первые фотографии на фоне дома. Это роскошный двухэтажный дом с территорией.

Новый этап жизни. Да, мы переезжаем в дом за городом. Я ходила очарованная и мечтала о том, как я буду бегать по территории, заниматься йогой в своем дворике, буду приглашать друзей на шашлыки,

– поделилась звезда.

Анна Тринчер не сообщила, купили ли супруги новый дом или снимает арендованный.



Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото из инстаграма Анны Тринчер