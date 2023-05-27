Волошин подарил машину Анне Тринчер

Волошин составил целый план сюрприза – сказал жене, что она будет сниматься в рекламе. Ранее блоггер признался, сколько зарабатывает и донатить на ВСУ.

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Александр подговорил свою маму и брата, чтобы они тоже приняли участие в сюрпризе. Жену Волошин привел на стоянку с завязанными глазами.



Волошин подарил Тринчер авто / Скриншот с видео

Когда же он решил ей глаза, она увидела автомобиль Porsche Macan, стоимость которого составляет 2 592 410 гривен (70 тысяч долларов). Волошин уже показал видео, как подарил Тринчер машину.

Как отреагировала певица

Тринчер была ошеломлена и не скрывала своей радости. Девушка была в восторге от подарка и даже расплакалась.



Тринчер была шокирована дорогим подарком / Скриншот с видео

А в комментариях к видео мужчины Анна Тринчер также написала, что любит его. "Мой лучший муж. Горжусь! Люблю! Ценю! Делаешь меня счастливой!", – отметила она.

Сам Волошин отметил, что раньше подарил машины своей маме и дяде. "А теперь и жене машину подарил. Анна, пусть ездит и не ломается! Очень тебя люблю", – прокомментировал Волошин.



Волошин подарил Тринчер дорогое авто / Скриншот с видео

Подписчики тоже обрадовались за звездную пару и поздравили ее в комментариях. Однако некоторые говорят, что такие подарки сейчас не ко времени. "Лучше бы отдал эти средства в ВСУ", – пишут в комментариях.

Напомним, что Анна Тринчер вышла замуж за Волошина уже во время войны – в сентябре 2022 года. Пора подписала брачный договор. Отметим, что предложение Александр сделал эффектно – для этого пригласил 40 байкеров и всех близких друзей.

К слову, на днях Анна Тринчер перенесла свой тур из-за проблем со здоровьем. 22-летняя артистка призналась, что имеет осложнение после операции по удалению зубов мудрости и нуждается в восстановлении.