Волошин подарил машину Анне Тринчер
Волошин составил целый план сюрприза – сказал жене, что она будет сниматься в рекламе. Ранее блоггер признался, сколько зарабатывает и донатить на ВСУ.
К теме Жена Виктора Павлика приобрела машину в кредит: как выглядит новый автомобиль почти за 2 миллиона
Александр подговорил свою маму и брата, чтобы они тоже приняли участие в сюрпризе. Жену Волошин привел на стоянку с завязанными глазами.
Волошин подарил Тринчер авто / Скриншот с видео
Когда же он решил ей глаза, она увидела автомобиль Porsche Macan, стоимость которого составляет 2 592 410 гривен (70 тысяч долларов). Волошин уже показал видео, как подарил Тринчер машину.
Как отреагировала певица
Тринчер была ошеломлена и не скрывала своей радости. Девушка была в восторге от подарка и даже расплакалась.
Тринчер была шокирована дорогим подарком / Скриншот с видео
А в комментариях к видео мужчины Анна Тринчер также написала, что любит его. "Мой лучший муж. Горжусь! Люблю! Ценю! Делаешь меня счастливой!", – отметила она.
Сам Волошин отметил, что раньше подарил машины своей маме и дяде. "А теперь и жене машину подарил. Анна, пусть ездит и не ломается! Очень тебя люблю", – прокомментировал Волошин.
Волошин подарил Тринчер дорогое авто / Скриншот с видео
Подписчики тоже обрадовались за звездную пару и поздравили ее в комментариях. Однако некоторые говорят, что такие подарки сейчас не ко времени. "Лучше бы отдал эти средства в ВСУ", – пишут в комментариях.
Напомним, что Анна Тринчер вышла замуж за Волошина уже во время войны – в сентябре 2022 года. Пора подписала брачный договор. Отметим, что предложение Александр сделал эффектно – для этого пригласил 40 байкеров и всех близких друзей.
К слову, на днях Анна Тринчер перенесла свой тур из-за проблем со здоровьем. 22-летняя артистка призналась, что имеет осложнение после операции по удалению зубов мудрости и нуждается в восстановлении.