У Александра Волошина были напряженные отношения с мамой Анны Тринчер. Она обижалась, что зять не пригласил ее на помпезное предложение на парковке Retroville, потому что в то время была в Испании. Тогда она поставила дочь перед фактом – женись, но подпиши брачный договор.

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Почему Тринчер и Волошин заключили брачный договор

Мы расписались, Аня долго была в конфликте с матерью. Мама Ани сказала: "Живите сколько хотите, но только подпишите брачный договор". Я такой думаю, ну без вопросов, мне от тебя ничего не нужно, я тебя люблю. Конечно, подпишем, если мама так хочет. Потом у меня это мнение укоренилось,

– объяснил Александр Волошин.

Блогер говорит, что "совдепия" думать, что брачный договор – это сигнал о скором расставании. Они с Анной Тринчер любят друг друга и не хотят разводиться, но все же перестраховались, как и просила теща.

"Мы это очень долго обсуждали. Ничего не читал, ничего не знал, попросил юриста заключить договор, мы посмотрели с Аней, все ли нас устраивает. Мы взрослые люди, мы понимаем, что все в жизни может быть. Ты знаешь, что у тебя никто ничего не заберет. И если вы будете расходиться, у вас все будет четко. Не будет скандалов", – прокомментировал муж Тринчер.

Анна Тринчер с Александром Волошиным на свадьбе / Фото из инстаграма

Кстати, Диане Глостер Александр Волошин заявил, что в браке с Тринчер деньги волнуют его меньше всего, ведь до 25 лет заработал столько, что бедность ему не грозит.

Я был зациклен на деньгах, но за последние два года я заработал столько денег, что понимаю, что на 10 лет классной жизни мне хватит. И мне хватит запустить любой бизнес. Я уже не боюсь стать бедным,

– похвастался блогер.

"Я так рвусь зарабатывать больше, потому что понял, насколько это сильный инструмент. Я могу взять себе управляющего за три тысячи долларов в месяц. Могу платить ей, а она меня полностью разгрузит и будет управлять компанией", – добавил он.

Правда, певице приходится выпрашивать у мужа подарки в Новый год. Она уговаривала его на новый iPhone, а сама купила часы от итальянского люксового бренда Versace. Они стали третьими в коллекции Волошина.