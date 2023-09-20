Теперь поет песни Пугачевой: блоггерша Анна Алхим снова попала в скандал

Несмотря на войну в Украине, скандальная Анна Алхим не стала отказываться от российской музыки. На днях блогерша оскандалилась новым видео, в котором подпевала песни Аллы Пугачевой.

Ролик Алхим вызвал возмущение среди украинцев. Но, похоже, блогершу это не смущает, она в соцсети часто публикует видео под музыку исполнителей из страны-агрессора.

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Теперь Анна во время поездки на авто пела хит Аллы Пугачевой – "Похожая на сон". Алхим даже заявила, что хотела бы пригласить российскую примадонну на свою свадьбу.

Некоторые подписчики очень удивились выбору песни. По их словам, пусть Алла Пугачева и эмигрировала из России, но проблема не исчезла. У Алхим спросили, за что тогда украинцы борются.

В то же время некоторые поклонники встали на защиту Анны. Они заявили, что русский язык не принадлежит России или Путину, а "песни Пугачевой достойны уважения".

Днем ранее блогерша также опубликовала видео, как поет песню российского исполнителя Михаила Бублика. Анна добавила, что это ее любимая песня в караоке.

Почему Анна Алхим слушает русскую музыку

Ранее блогерша заявляла, что до сих пор слушает русскую музыку на стриминговых платформах, потому что ей это нравится. Она якобы не знала, что так спонсирует окупантов.

По ее словам, лучше слушать русскую музыку и треки певицы-предательницы Анны Asti, работающей в России, чем украинских артистов, поющих треки о войне.

Кроме того, Алхим продолжает говорить по-русски.