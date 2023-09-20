Теперь поет песни Пугачевой: блоггерша Анна Алхим снова попала в скандал
Источник:Анна Алхим
Несмотря на войну в Украине, скандальная Анна Алхим не стала отказываться от российской музыки. На днях блогерша оскандалилась новым видео, в котором подпевала песни Аллы Пугачевой.
Ролик Алхим вызвал возмущение среди украинцев. Но, похоже, блогершу это не смущает, она в соцсети часто публикует видео под музыку исполнителей из страны-агрессора.
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Теперь Анна во время поездки на авто пела хит Аллы Пугачевой – "Похожая на сон". Алхим даже заявила, что хотела бы пригласить российскую примадонну на свою свадьбу.
Некоторые подписчики очень удивились выбору песни. По их словам, пусть Алла Пугачева и эмигрировала из России, но проблема не исчезла. У Алхим спросили, за что тогда украинцы борются.
В то же время некоторые поклонники встали на защиту Анны. Они заявили, что русский язык не принадлежит России или Путину, а "песни Пугачевой достойны уважения".
Днем ранее блогерша также опубликовала видео, как поет песню российского исполнителя Михаила Бублика. Анна добавила, что это ее любимая песня в караоке.
Почему Анна Алхим слушает русскую музыку
- Ранее блогерша заявляла, что до сих пор слушает русскую музыку на стриминговых платформах, потому что ей это нравится. Она якобы не знала, что так спонсирует окупантов.
- По ее словам, лучше слушать русскую музыку и треки певицы-предательницы Анны Asti, работающей в России, чем украинских артистов, поющих треки о войне.
- Кроме того, Алхим продолжает говорить по-русски.