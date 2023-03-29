Украинская блоггерша Анна Алхим снялась в подкасте с мужем Анны Тринчер Александром Волошиным. Во время разговора они упоминали о том, что якобы нельзя указывать людям, на каком языке разговаривать. Анна Алхим после этого заявила, что до сих пор слушает российские треки.

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Блогер Алхим слушает русскую музыку и спонсирует оккупантов

"Я слушаю русские песни в машине", – с улыбкой сказала Алхим. Александр спросил ее, не прослушивает ли она треки на стриминговых площадках.

"Я не знаю, что такое стриминговые площадки... Я слушаю на Apple Music, конечно", – ответила звезда инстаграмму.

Волошин спросил, знает ли блоггерша, что таким образом спонсирует окупантов, а ее деятельность в поддержку ВСУ таким образом просто обесценивается. "Да!" – ответила Алхим, но исправилась: "Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать это?"

После объяснения Александра о том, как работают стриминговые платформы, Анна призналась, что не знала, что можно спонсировать Россию из-за прослушивания песен. Хотя добавила, что видела множество просьб в сети не слушать русскую музыку.



Алхим не понимает, как можно спонсировать россиян из-за музыки / Скриншот с видео

Объясним, российские исполнители заработают деньги со стриминговых площадок – за прослушивание их песен на официальных платформах им копают средства. Очевидно, что артисты платят налоги, спонсируя казну своей страны. Российские власти, в свою очередь, используют деньги граждан не для развития страны, а на ракеты, которыми бомбят мирных украинцев. Украинские звезды массово призывают не слушать русскую музыку и не спонсировать окупантов.

В сети раскритиковали Алхим

Позиция блоггера по языку и музыке вызвала обсуждение в сети. Кто-то поблагодарил Анну за честность, а другие шокированы ее заявлениями:

"Я не знаю как ее можно смотреть, слушать и фанатиты. Это просто жесть";

"Нет слов… Этот человек не меняется. Пока такие люди есть, то изменений в нашей стране не будет";

"Это какой-то сюр, жаль, что такие люди несут в массы свои бессмысленные тупые реплики, а другие такие же незнающие это подхватывают и думают, что это ок";

"Я будто начала немного деградировать, пока смотрю, надо срочно выключать";

"И сидит с гербом Украины на кофте";

"Жаль, что такие как она, даже не понимают, что делают";

"Дно пробито";

"Предлагаю ей сброситься на билет домой в рашку";

"Давайте СБУ ее сдадим".

Заметим, Анна Алхим еще в 2020 году положительно высказывалась о Путине, называв его "красавчиком". Затем она показывала видео, на которых плачет из-за ракетных обстрелов. Ее критиковали из-за "переобувание" и быстрое изменение позиции.