Украинская блоггерша Анна Алхим снялась в подкасте с мужем Анны Тринчер Александром Волошиным. Во время разговора они упоминали о том, что якобы нельзя указывать людям, на каком языке разговаривать. Анна Алхим после этого заявила, что до сих пор слушает российские треки.
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Блогер Алхим слушает русскую музыку и спонсирует оккупантов
"Я слушаю русские песни в машине", – с улыбкой сказала Алхим. Александр спросил ее, не прослушивает ли она треки на стриминговых площадках.
"Я не знаю, что такое стриминговые площадки... Я слушаю на Apple Music, конечно", – ответила звезда инстаграмму.
Волошин спросил, знает ли блоггерша, что таким образом спонсирует окупантов, а ее деятельность в поддержку ВСУ таким образом просто обесценивается. "Да!" – ответила Алхим, но исправилась: "Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать это?"
После объяснения Александра о том, как работают стриминговые платформы, Анна призналась, что не знала, что можно спонсировать Россию из-за прослушивания песен. Хотя добавила, что видела множество просьб в сети не слушать русскую музыку.
Алхим не понимает, как можно спонсировать россиян из-за музыки / Скриншот с видео
В сети раскритиковали Алхим
Позиция блоггера по языку и музыке вызвала обсуждение в сети. Кто-то поблагодарил Анну за честность, а другие шокированы ее заявлениями:
- "Я не знаю как ее можно смотреть, слушать и фанатиты. Это просто жесть";
- "Нет слов… Этот человек не меняется. Пока такие люди есть, то изменений в нашей стране не будет";
- "Это какой-то сюр, жаль, что такие люди несут в массы свои бессмысленные тупые реплики, а другие такие же незнающие это подхватывают и думают, что это ок";
- "Я будто начала немного деградировать, пока смотрю, надо срочно выключать";
- "И сидит с гербом Украины на кофте";
- "Жаль, что такие как она, даже не понимают, что делают";
- "Дно пробито";
- "Предлагаю ей сброситься на билет домой в рашку";
- "Давайте СБУ ее сдадим".