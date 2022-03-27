Украинская блоггерша Анна Алхим известна прежде всего благодаря инстаграмме, где ведет свой блог. Во время полномасштабной войны она освещает происходящее и публикует просьбы о помощи от подписчиков. К тому же в шапке профиля она разместила подпись: "Россия, иди на ***!".

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В сети беспощадно критикуют Алхим

Но в сети напомнили, как Анна Алхим в 2020 году положительно высказывалась о Путине. Пользователи создали видеосравнение ее публикаций сейчас и несколько лет назад. Этот ролик распространяется в телеграмм-каналах.

На днях блоггерша опубликовала видео, где поет на камеру песню "Скрябина". Однако в комментариях только критика за поддержку Путина и скорую смену риторики:

"Вы же говорили, что Путин красавчик";

"Как быстро прозрела, ничего, мы все помним";

"Переобулась в воздухе";

"То Путин уже не красавчик, да, шм**а? Интернет все помнит. П**дуй в расею, чего ты";

"Переобулась на ходу, фу. Стыд таким людям";

"Еще одна мерзота, которая хочет показать себя украинкой, никто не забудет, что ты шлендра русская, это Украина, здесь у людей есть мозги и память".

Что об этом думает Анна Алхим

Блогерша резко отреагировала на такие видео. Она пристыдила телеграмм-каналы, публикующие такие видео в сложный период и послала "на ***" всех, кто продолжает читать эти паблики.

"Давай, чтобы я ваши домашние видео не публиковала в сети. И в разные телеграммы. Извращенцы **ние. Вы отправляете своих шестерок передать мне, чтобы я угомонилась, но продолжаете читать судьбу. Не трогайте меня. С вас и так смеется весь Днепр. Хотите поиграть, давайте. Потом мне звонить не надо".



Реакция Алхим / Фото с инстаграм-сториз

Анна Алхим в "Миротворце"