Украинская блоггерша Анна Алхим известна прежде всего благодаря инстаграмме, где ведет свой блог. Во время полномасштабной войны она освещает происходящее и публикует просьбы о помощи от подписчиков. К тому же в шапке профиля она разместила подпись: "Россия, иди на ***!".
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В сети беспощадно критикуют Алхим
Но в сети напомнили, как Анна Алхим в 2020 году положительно высказывалась о Путине. Пользователи создали видеосравнение ее публикаций сейчас и несколько лет назад. Этот ролик распространяется в телеграмм-каналах.
На днях блоггерша опубликовала видео, где поет на камеру песню "Скрябина". Однако в комментариях только критика за поддержку Путина и скорую смену риторики:
- "Вы же говорили, что Путин красавчик";
- "Как быстро прозрела, ничего, мы все помним";
- "Переобулась в воздухе";
- "То Путин уже не красавчик, да, шм**а? Интернет все помнит. П**дуй в расею, чего ты";
- "Переобулась на ходу, фу. Стыд таким людям";
- "Еще одна мерзота, которая хочет показать себя украинкой, никто не забудет, что ты шлендра русская, это Украина, здесь у людей есть мозги и память".
Что об этом думает Анна Алхим
Блогерша резко отреагировала на такие видео. Она пристыдила телеграмм-каналы, публикующие такие видео в сложный период и послала "на ***" всех, кто продолжает читать эти паблики.
"Давай, чтобы я ваши домашние видео не публиковала в сети. И в разные телеграммы. Извращенцы **ние. Вы отправляете своих шестерок передать мне, чтобы я угомонилась, но продолжаете читать судьбу. Не трогайте меня. С вас и так смеется весь Днепр. Хотите поиграть, давайте. Потом мне звонить не надо".
Реакция Алхим / Фото с инстаграм-сториз
Анна Алхим в "Миротворце"
- В 2020 году Анна Алхим утвердительно ответила на вопрос в инстаграмме, является ли Путин "красавчиком". Впоследствии она опубликовала видео, в котором заявила, что якобы не видит необходимости извиняться за свое заявление. По словам Алхим, ее осуждают якобы только "недопатриоты".
- Блогерша рассказывала, что вроде бы помогала воинам из АТО, однако не афишировала этого. Видео завершилось словами: "я не знаю никого круче, чем Путин, и никого более влиятельного, чем Путин".
- За скандальные высказывания, отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду Анну Алхим в 2021 году внесли в Миротворец.