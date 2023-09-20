Вместе с ней спел Кубанский казачий хор. Это выступление на днях состоялось в Кремле, однако позже его покажут и по российскому ТВ, пишет 24 Канал.
Не упустите Издала бред об Украине: предательница Таисия Повалий опозорилась на пропагандистских концертах
Таисия Повалий спела украинскую народную песню
Предательница выступила с Кубанским казачьим хором. Они спели песню "Ты же меня обманула" на фоне живописных желтых подсолнухов. Этот "перформанс" покажут на российском телевидении 4 ноября в День народного единства и День военной славы России.
Это уже не в первый раз
- В 2022 году Повалий выступила в России на концерте к 9 мая. Удивительно, что гастролерша спела не русскоязычную песню, которых в ее репертуаре очень много, а композицию Платона Майбороды "Родная мать моя" ("Песня о полотенце"). Примечательно, что песню предательница исполнила на фоне пейзажа с голубым небом и желтой рожью.
- Несмотря на войну в новогоднюю ночь на российских пропагандистских каналах, показывали развлекательное шоу "Голубой огонек" с артистами, которые поддерживают геноцид и убийства украинцев. На сцене появилась и Таисия Повалий, которая называла войну "сложной ситуацией". Она цинично спела легендарное произведение Владимира Ивасюка "Червона рута" на украинском языке.
Какова позиция Таисии Повалий относительно войны в Украине: коротко
- В январе 2022 года певица в интервью российским СМИ заявила, что "стоит на стороне правды", поэтому поддерживает Россию и "освобождение Украины".
"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала пришествия времени справедливости. Наконец, он наступает. В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает", – говорит Таисия.
- Верх циничных и абсурдных заявлений артистка дополнила историей о том, как принудительно забирала маму из Киева. Повалий рассказала, будто 26 февраля должна была возвращаться в Киев, но когда началась война, она уже не смогла поехать назад. В то же время в столице осталась ее 80-летняя мама, к дому которой якобы "подъезжали бойцы самообороны и стреляли". Но все-таки в апреле мама певицы уехала в Москву.
- В октябре прошлого года артистку заскочили в компании путинистки Ларисы Долиной. Вместе с ними был и муж предательницы Повалий, продюсер Игорь Лихута. Фанаты Путина собрались за столом в ресторане в Москве и весело напевали англоязычные песни. Подпевала, правда, только Долина, Повалий и Лихута аплодировали и улыбались.
- Не так давно певица приняла участие в пропагандистских мероприятиях в Кемерово и Уфе. На гала-концерте "ПесниZаРодину" предательница развлекала граждан страны-террориста с песнями о "Русь" на фоне кокошников и кремлевской символики с буквами "z". В Уфе прошел фестиваль "Время героев". Артистка обратилась к нескольким десяткам россиян на полупустой площади города и призналась в любви к России: "Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, большой стране. Россия, я люблю тебя. Люблю вас, мои дорогие".