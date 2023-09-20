Вместе с ней спел Кубанский казачий хор. Это выступление на днях состоялось в Кремле, однако позже его покажут и по российскому ТВ, пишет 24 Канал.

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Таисия Повалий спела украинскую народную песню

Предательница выступила с Кубанским казачьим хором. Они спели песню "Ты же меня обманула" на фоне живописных желтых подсолнухов. Этот "перформанс" покажут на российском телевидении 4 ноября в День народного единства и День военной славы России.

Важно отметить, что в репертуаре Кубанского казачьего хора есть как русские, так и украинские песни. Кроме того, они делают музыкальные обработки произведений известных русских и украинских поэтов. В знак признания выдающихся достижений хор был награжден почетной медалью "За освобождение Крыма и Севастополя" в 2014 году. Эту медаль они получили "за вклад в дело по возвращению Крыма России".

Это уже не в первый раз

В 2022 году Повалий выступила в России на концерте к 9 мая. Удивительно, что гастролерша спела не русскоязычную песню, которых в ее репертуаре очень много, а композицию Платона Майбороды "Родная мать моя" ("Песня о полотенце"). Примечательно, что песню предательница исполнила на фоне пейзажа с голубым небом и желтой рожью.

Несмотря на войну в новогоднюю ночь на российских пропагандистских каналах, показывали развлекательное шоу "Голубой огонек" с артистами, которые поддерживают геноцид и убийства украинцев. На сцене появилась и Таисия Повалий, которая называла войну "сложной ситуацией". Она цинично спела легендарное произведение Владимира Ивасюка "Червона рута" на украинском языке.

Какова позиция Таисии Повалий относительно войны в Украине: коротко

В январе 2022 года певица в интервью российским СМИ заявила, что "стоит на стороне правды", поэтому поддерживает Россию и "освобождение Украины".

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала пришествия времени справедливости. Наконец, он наступает. В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает", – говорит Таисия.