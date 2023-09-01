Лучше Анну Asti слушать, – скандальная блоггерша Алхим раскритиковала украинские песни о войне
Источник:Александр Волошин
Блоггерша Анна Алхим сделала новое скандальное заявление. Оказывается, ей не нравятся песни о войне в Украине. Сама же блоггерша продолжает слушать российскую музыку, поддерживая этим страну-агрессорку.
Раньше Алхим обозвала жителей западных областей "д**илами". Ей не понравилось, что в этих регионах люди разговаривают по-украински и могут требовать это от гостей.
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Теперь Анна считает украинские песни о войне и "шароварщине" полной безвкусицей. Блогерша заявила, что она лучше будет слушать русскую музыку и треки певицы-предательницы Анны Asti, работающей в России, чем украинских артистов, поющих о войне.
Я вообще не слушаю такую музыку. Я против этого. "Шароващина" – это полная х**ня и мне это не нравится. Есть украинские песни, которые мне нравятся, но "шароващина" – это безвкусица, некрасиво и некайфово. Лучше Анну Asti слушать, потому что у нее в песнях много смысла и больше чувств. А о чем я могу думать в машине, когда слушаю эту х**ню?
– заявила Алхим.
По мнению блоггерши, сейчас артисты хайпируют на теме войны, которая "унижает" украинскую культуру.
"За*бали все эти ракеты в песнях. Это раньше люди слушали песни и вспоминали о войне, а сейчас у нас есть интернет. Так что давайте слушать "шароварщину" и вспоминать, что у нас война? Это не напоминание, это ужас", – добавила Алхим.
Предыдущие скандалы с Анной Алхим
- В то время как публичные люди массово отказались от русского языка, в соцсетях Алхим продолжает разговаривать на языке окупантов.
- Ранее блоггерша также заявляла, что до сих пор слушает русскую музыку на стриминговых платформах, потому что ей это нравится. Она якобы не знала, что так спонсирует окупантов.
- И это еще не все. За день до ракетного удара по поликлинике в Днепре, который произошел днем 26 мая, она опубликовала на свою огромную аудиторию инстаграм-сторис, в которой раскрыла номера двух больниц, где спасают раненых военных. В сети считают, что она могла спровоцировать ракетный удар по больнице.