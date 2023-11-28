Со слезами на глазах: Аня Тринчер и Александр Волошин назвали причину разрыва

Звездная пара певицы Анны Тринчер и блоггера Александра Волошина шокировала заявлением о разводе. Чтобы избежать слухов о разрыве, они записали видео, в котором объяснили свое решение. На протяжении всего ролика влюбленные не могли сдержать слез.

Так, супруги назвали причину разрыва. Кроме того, они признались, кто инициировал завершение отношений. Выяснилось, что это был Александр Волошин.

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Как заявила певица, проблемы в отношениях начались еще шесть месяцев назад, а поставленный Александру диагноз депрессия сыграл ключевую роль в обострении их кризиса.

Полгода назад у нас с Сашей в отношениях начался кризис. Мне кажется, что таким катализатором к этому кризису стал диагноз – депрессия,

– сказала исполнительница.



Аня Тринчер / Скриншот с видео

Александр рассказал, что в моменты, когда ему было плохо, Аня пыталась поддержать мужчину. Однако он не принимал этого и наоборот отворачивался от нее, чем делал очень больно.

"Сейчас, когда мне стало немного лучше, я начинаю понимать, что я делал плохие вещи, которые не должен делать мужчина. Просто я отворачивался от помощи близкого человека и моментами говорил очень неприятные вещи", – объяснил Волошин.

Кроме того, выяснилось, что решение подать на развод было именно за Александром. По словам Анны, он позвал ее на встречу, где прямо заявил о своих намерениях.

Саша принял это решение и озвучил его. Я долго думала, как правильно об этом сказать, чтобы это было по-человечески и честно.

– рассказала Анна.

Александр объяснил, что в какой-то момент осознал, что больше не испытывает тех чувств к Ане, которые у него были раньше. Именно поэтому решил разойтись.



Александр Волошин / Скриншот с видео

"В один момент я понял, что не готов дальше причинять тебе ту боль, которую причинял. Понял, что не могу контролировать это. Я тебе сказал, что я не испытываю к тебе того, что испытывал раньше. Такие чувства, которые были раньше, их уже нет", – поделился блоггер.

В то же время девушка призналась, что благодарна мужчине за решительность, ведь сама не могла решиться на то, чтобы завершить эти отношения.

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