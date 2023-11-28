Так, супруги назвали причину разрыва. Кроме того, они признались, кто инициировал завершение отношений. Выяснилось, что это был Александр Волошин.
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Аня Тринчер и Саша Волошин развелись
Как заявила певица, проблемы в отношениях начались еще шесть месяцев назад, а поставленный Александру диагноз депрессия сыграл ключевую роль в обострении их кризиса.
Полгода назад у нас с Сашей в отношениях начался кризис. Мне кажется, что таким катализатором к этому кризису стал диагноз – депрессия,
– сказала исполнительница.
Аня Тринчер / Скриншот с видео
Александр рассказал, что в моменты, когда ему было плохо, Аня пыталась поддержать мужчину. Однако он не принимал этого и наоборот отворачивался от нее, чем делал очень больно.
"Сейчас, когда мне стало немного лучше, я начинаю понимать, что я делал плохие вещи, которые не должен делать мужчина. Просто я отворачивался от помощи близкого человека и моментами говорил очень неприятные вещи", – объяснил Волошин.
Кроме того, выяснилось, что решение подать на развод было именно за Александром. По словам Анны, он позвал ее на встречу, где прямо заявил о своих намерениях.
Саша принял это решение и озвучил его. Я долго думала, как правильно об этом сказать, чтобы это было по-человечески и честно.
– рассказала Анна.
Александр объяснил, что в какой-то момент осознал, что больше не испытывает тех чувств к Ане, которые у него были раньше. Именно поэтому решил разойтись.
Александр Волошин / Скриншот с видео
"В один момент я понял, что не готов дальше причинять тебе ту боль, которую причинял. Понял, что не могу контролировать это. Я тебе сказал, что я не испытываю к тебе того, что испытывал раньше. Такие чувства, которые были раньше, их уже нет", – поделился блоггер.
В то же время девушка призналась, что благодарна мужчине за решительность, ведь сама не могла решиться на то, чтобы завершить эти отношения.
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Как Аня и Саша начали встречаться
- Роман блоггера и певицы зародился весной 2021 года.
- Осенью пара перешла на новый уровень. 22 октября 2021 года Александр Волошин сделал предложение своей любимой. В окружении 40 байкеров и их ближайших товарищей парень подарил Анне прекрасное кольцо от Cartier, стоимостью около 2500 долларов.
- Уже в сентябре следующего года пара поженилась. Они расписались в Киеве и отпраздновали это в кругу самых родных.