Так, супруги назвали причину разрыва. Кроме того, они признались, кто инициировал завершение отношений. Выяснилось, что это был Александр Волошин.

Не упустите После 20 лет в браке: жена лидера группы СКАЙ шокировала заявлением о токсичных отношениях

Аня Тринчер и Саша Волошин развелись

Как заявила певица, проблемы в отношениях начались еще шесть месяцев назад, а поставленный Александру диагноз депрессия сыграл ключевую роль в обострении их кризиса.

Полгода назад у нас с Сашей в отношениях начался кризис. Мне кажется, что таким катализатором к этому кризису стал диагноз – депрессия,

– сказала исполнительница.



Аня Тринчер / Скриншот с видео

Александр рассказал, что в моменты, когда ему было плохо, Аня пыталась поддержать мужчину. Однако он не принимал этого и наоборот отворачивался от нее, чем делал очень больно.

"Сейчас, когда мне стало немного лучше, я начинаю понимать, что я делал плохие вещи, которые не должен делать мужчина. Просто я отворачивался от помощи близкого человека и моментами говорил очень неприятные вещи", – объяснил Волошин.

Кроме того, выяснилось, что решение подать на развод было именно за Александром. По словам Анны, он позвал ее на встречу, где прямо заявил о своих намерениях.

Саша принял это решение и озвучил его. Я долго думала, как правильно об этом сказать, чтобы это было по-человечески и честно.

– рассказала Анна.

Александр объяснил, что в какой-то момент осознал, что больше не испытывает тех чувств к Ане, которые у него были раньше. Именно поэтому решил разойтись.



Александр Волошин / Скриншот с видео

"В один момент я понял, что не готов дальше причинять тебе ту боль, которую причинял. Понял, что не могу контролировать это. Я тебе сказал, что я не испытываю к тебе того, что испытывал раньше. Такие чувства, которые были раньше, их уже нет", – поделился блоггер.

В то же время девушка призналась, что благодарна мужчине за решительность, ведь сама не могла решиться на то, чтобы завершить эти отношения.

Аня Тринчер и Александр Волошин расстаются: смотрите видео онлайн

Как Аня и Саша начали встречаться