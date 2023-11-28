Так, подружжя назвало причину розриву. Крім того, вони зізналися, хто ініціював завершення стосунків. З'ясувалося, що це був Олександр Волошин.

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Аня Трінчер та Саша Волошин розлучилися

Як заявила співачка, проблеми у стосунках почалися ще шість місяців тому, а діагноз депресія, який поставили Олександру, відіграв ключову роль у загостренні їхньої кризи.

Пів року тому у нас із Сашею у стосунках почалася криза. Мені здається, що таким каталізатором до цієї кризи став діагноз – депресія,

– сказала виконавиця.



Аня Трінчер / Скриншот з відео

Олександр розповів, що в моменти, коли йому було погано, Аня намагалася підтримати чоловіка. Втім, він не приймав цього і навпаки відвертався від неї, чим робив дуже боляче.

"Зараз, коли мені стало трішечки краще, я починаю розуміти, що я робив погані речі, які не має робити чоловік. Просто я відвертався від допомоги близької людини та моментами говорив дуже неприємні речі", – пояснив Волошин.

Крім того, з'ясувалося, що рішення подати на розлучення було саме за Олександром. За словами Анни, він покликав її на зустріч, де прямо заявив про свої наміри.

Саша прийняв це рішення та озвучив його мені. Я тривалий час думала, як правильно про це сказати, щоб це було по-людськи та чесно,

– розповіла Анна.

Олександр пояснив, що в якийсь момент усвідомив, що більше не має тих почуттів до Ані, які в нього були раніше. Саме тому вирішив розійтися.



Олександр Волошин / Скриншот з відео

"В один момент я зрозумів, що не готовий далі причиняти тобі той біль, який причиняв. Зрозумів, що не можу контролювати це. Я тобі сказав, що я не відчуваю до тебе того, що відчував раніше. Такі почуття, які були раніше, їх вже немає", – поділився блогер.

Водночас дівчина зізналася, що вдячна чоловіку за рішучість, адже сама не могла наважитись на те, щоб завершити ці стосунки.

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