Ани Лорак впервые за 7 лет презентовала украиноязычную песню "Видела": видео

Певица Ани Лорак, которая уже долгое время живет и работает в России, представила песню "Видела" на украинском языке. Немало поклонников невероятно рады такой премьере, несмотря на измену родной земли и гастроли в стране-агрессору.

Свою новую песню Ани Лорак назвала исповедью. Она уверена – если мы прощаемся с любовью, то она все равно остается в сердце. "Слова из глубины моего сердца" – так описала свою новую песню "Видела" сама Ани Лорак.

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Это воспоминание-исповедь, которая должна напомнить каждому из нас, даже если мы прощаемся с любовью, она все равно остается жить в сердце, несмотря ни на что. Хороший текст на родном украинском языке дополняет сильный визуальный ряд: отсылки к красивых историй любви переплетаются с национальной символикой. Смотрите. Чувствуйте. Любите,

– говорится в подписи к видео Ани Лорак в ютубе.

Съемки клипа проходили в большой студии, где артистка надела вышиванку и несколько платьев, дополнив образы венком на голове. Режиссерами клипа стали Станислав Морозом и Антон Фурса.

Ани Лорак – Видела: смотрите видео онлайн

Отметим, что последний раз Ани Лорак выпускала украиноязычную песню под названием "Мальвы" в мае 2014 года – через несколько месяцев после Революции Достоинства, оккупации Крыма и Востока Украины. После этого она переехала жить в Россию.

Реакция сети

Многие пользователи ждали выхода песни певицы, которая последние 7 лет создавала только русскоязычные хиты:

"Спасибо! "Мурашки по коже" на протяжении всего исполнения!";

"Очень крутой трек, "мурашки по коже", так колоритно и душевно";

"Даже не верится, она спела на украинском, это так греет душу. Хит родной соловьиной";

"Интересный и театрелiзований клип. Приятно слышать Каролина украинском языке. Спасибо";

"Браво! Украинском языке! Это шедевр, вы непревзойденная!!!";

"Вау!!! Каролина, клип супер, я очень поражена!!! Спасибо за душевную песню! Обожаю вас!!!";

"Так держать, Каролина. Продолжай петь на родном языке, языке сердца!!! Невероятно очаровывает..."

Что интересно, негативных комментариев под видео ни в ютубе, ни в инстаграми - нет.

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Гражданская позиция Ани Лорак

После вторжения боевиков оккупантов на территорию Украины певица продолжила активно гастролировать в России, а затем возвращалась и давала концерты на родной земле.

Наверное, Лорак думала, что удастся зарабатывать в обеих странах, однако так не получилось. Украинцы обвинили исполнительницу в измене, а в России ей запретили выступать на новогодних корпоративах.

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Однако Лорак решила не оставаться на родине и в то время, когда ее земляки погибали от рук российских боевиков, она переехала в Москву, где продолжила развивать карьеру.

Впоследствии Ани Лорак все же оказалась среди российских звезд первого эшелона. В 2016 году она выступала для российских "защитников отечества".

Певица выступает на местных фестивалях, получает российские награды и гордится этим.

В 2017 году Лорак, будто ничего не произошло, вернулась в Украину, однако не навсегда. С тех пор она выступала на закрытых вечеринках, но о больших сольных выступлениях не решалась объявить.

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