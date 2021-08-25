24 августа известные люди активно поздравляли Украину в социальных сетях. Неожиданно к поздравлениям присоединились Ани Лорак и Светлана Лобода, которые длительное время живут и работают в России.
К слову Деньги не пахнут: звезды-предатели, покинувшие Украину ради российских гастролей и наград
Поздравление от Ани Лорак
Одиозная певица на личной странице в инстаграме опубликовала фото, на котором изображена с венком на голове. Лорак лаконично написала под фотографией: "С днем рождения, Украина!". Дополнила поздравления емоджи в виде синего и желтого сердечек. Текст был на украинском, хотя сама артистка говорит по русски.
Ани Лорак / Фото с инстаграма Ани Лорак
Такая публикация у подписчиков артистки вызвала разные эмоции. Ярые сторонники Лорак оставляют в ее адрес приятные слова и подчеркивают, что ждут в Украине.
- "Украинская красавица!"
- "Любим, ждем с концертами на родной земле!"
- "Ждем вас в Украине!"
Комментарии под сообщением Ани Лорак / Скриншот инстаграм-страницы певицы
Но большинство пользователей сети отмечают, что такая публикация – проявление лицемерия. Однако артистка удаляет почти все негативные комментарии.
- "Не забыла еще украинский. Но уже не впечатляет".
- "Смешное твое поздравление. Ты не любишь Украину!"
- "Вы же в России в 2014 году говорили, что Украина – больная. Для чего ваше лицемерие?"
- "Сколько комментариев уже "почистили"... Классно".
Комментарии под сообщением Ани Лорак / Скриншот инстаграм-страницы певицы
Поздравление Светланы Лободы
Еще одна предательница поздравила Украину с праздником. Светлана Лобода подписала фото в основном на русском языке, чем спровоцировала еще больше критики.
"С днем рождения, моя любимая Украина! Пусть на твоей земле живут самые счастливые люди! С Днем Независимости, Украина!", – написала Лобода.
Светлана Лобода / Фото с инстаграма певицы
Мысли подписчиков этой певицы также разделились. Одни выражают ей комплименты, но другие отмечают, что она лицемерит, ведь уже давно уехала в страну-агрессор, которая оккупировала украинские территории и убивает сыновей Украины. Светлана Лобода, как и Ани Лорак, негативные комментарии в свой адрес удаляет.
- "Лучшая певица из Украины".
- "Украина ждет вас".
- "Лобода и Украины – едины".
- "С такими дочерьми и враги не нужны".
Комментарии под сообщением Светланы Лободы / Скриншот инстаграм-страницы певицы