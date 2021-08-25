24 августа известные люди активно поздравляли Украину в социальных сетях. Неожиданно к поздравлениям присоединились Ани Лорак и Светлана Лобода, которые длительное время живут и работают в России.

К слову Деньги не пахнут: звезды-предатели, покинувшие Украину ради российских гастролей и наград

Поздравление от Ани Лорак

Одиозная певица на личной странице в инстаграме опубликовала фото, на котором изображена с венком на голове. Лорак лаконично написала под фотографией: "С днем ​​рождения, Украина!". Дополнила поздравления емоджи в виде синего и желтого сердечек. Текст был на украинском, хотя сама артистка говорит по русски.



Ани Лорак / Фото с инстаграма Ани Лорак

Такая публикация у подписчиков артистки вызвала разные эмоции. Ярые сторонники Лорак оставляют в ее адрес приятные слова и подчеркивают, что ждут в Украине.

"Украинская красавица!"

"Любим, ждем с концертами на родной земле!"

"Ждем вас в Украине!"



Комментарии под сообщением Ани Лорак / Скриншот инстаграм-страницы певицы

Но большинство пользователей сети отмечают, что такая публикация – проявление лицемерия. Однако артистка удаляет почти все негативные комментарии.

"Не забыла еще украинский. Но уже не впечатляет".

"Смешное твое поздравление. Ты не любишь Украину!"

"Вы же в России в 2014 году говорили, что Украина – больная. Для чего ваше лицемерие?"

"Сколько комментариев уже "почистили"... Классно".

Комментарии под сообщением Ани Лорак / Скриншот инстаграм-страницы певицы

Поздравление Светланы Лободы

Еще одна предательница поздравила Украину с праздником. Светлана Лобода подписала фото в основном на русском языке, чем спровоцировала еще больше критики.

"С днем рождения, моя любимая Украина! Пусть на твоей земле живут самые счастливые люди! С Днем Независимости, Украина!", – написала Лобода.



Светлана Лобода / Фото с инстаграма певицы

Мысли подписчиков этой певицы также разделились. Одни выражают ей комплименты, но другие отмечают, что она лицемерит, ведь уже давно уехала в страну-агрессор, которая оккупировала украинские территории и убивает сыновей Украины. Светлана Лобода, как и Ани Лорак, негативные комментарии в свой адрес удаляет.

"Лучшая певица из Украины".

"Украина ждет вас".

"Лобода и Украины – едины".

"С такими дочерьми и враги не нужны".

Комментарии под сообщением Светланы Лободы / Скриншот инстаграм-страницы певицы

Напомним, в августе Лобода и Лорак выступали в Одессе. Это были первые открытые концерты этих артисток в Украине за последние 7 лет. Почему певицы не гастролировали в Украине в течение этого времени – узнавайте здесь.