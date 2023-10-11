Скандальная Ани Лорак опубликовала неоднозначное сообщение в инстаграмме. Хотя еще несколько дней назад предательница праздновала свое 45-летие, развлекая россиян на концерте.

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В соцсетях Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак, – 24 Канал) заговорила о любви, чем разозлила украинцев.

Певица- предательница заявила, что ее величайшая мечта – "чтобы каждое человеческое сердце было наполнено любовью, которая смогла бы растворить всю боль, ненависть, гнев и обиду".

Чтобы мы все наконец-то увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной. Я все еще верю в нас..,

– написала Лорак.

К сожалению, артистка закрыла комментарии к посту, поэтому подписчики не смогли высказать свое мнение по поводу ее заявления.



Ани Лорак заговорила о любви / Скриншот с ее инстаграммы

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