Скандальная Ани Лорак опубликовала неоднозначное сообщение в инстаграмме. Хотя еще несколько дней назад предательница праздновала свое 45-летие, развлекая россиян на концерте.
Интересно Я – певица, а не политик, – предательница Ани Лорак оправдалась перед россиянами за "помощь" ВСУ
В соцсетях Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак, – 24 Канал) заговорила о любви, чем разозлила украинцев.
Певица- предательница заявила, что ее величайшая мечта – "чтобы каждое человеческое сердце было наполнено любовью, которая смогла бы растворить всю боль, ненависть, гнев и обиду".
Чтобы мы все наконец-то увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной. Я все еще верю в нас..,
– написала Лорак.
К сожалению, артистка закрыла комментарии к посту, поэтому подписчики не смогли высказать свое мнение по поводу ее заявления.
Ани Лорак заговорила о любви / Скриншот с ее инстаграммы
Позиция Ани Лорак по поводу войны в Украине
- Предательница пытается усидеть на двух стульях. Ранее она цинично заявила, что считает себя "украинской певицей". В то же время Лорак публично не осудила преступный режим Кремля и продолжает выступать в России.
- В общем артистка молчит о войне в Украине. По словам украинских звезд, именно Киркоров вразумил это Ани Лорак. Он убедил артистку, что украинцы сами "как разберутся", а ей нужно беспокоиться о своей карьере.
- Лорак заявляла, что не помогает Украине, ведь она "певица, а не политик". После волны хейта артистка оправдалась и ответила, что не оказывает военную помощь ВСУ.
- А недавно певица подтвердила, что финансирует похищение украинских детей Россией. Ани Лорак сообщила, что часть дохода передала российскому фонду, занимающийся поддержкой сирот, детей из Запорожской области и Донбасса.