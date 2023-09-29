Предательнице Ани Лорак 28 сентября исполнилось 45 лет. Свой юбилей она решила заранее провести в компании россиян, развлекая их на концерте в Москве.

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Ани Лорак провела циничный концерт

На концерте артистка сменила несколько платьев и образов. Конечно же, от нее нельзя было даже ожидать каких-либо слов о российском вторжении. Более того, Ани Лорак на свое выступление пригласила путиниста Филиппа Киркорова, который расхвалил певицу перед публикой.



Ани Лорак выкладывается, чтобы выстелиться перед россиянами / Фото с инстаграм-сториз



Лорак поддержал путинист Киркоров / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, что, по словам украинских звезд, именно Киркоров вразумил Ани Лорак молчать о полномасштабной войне. Он убедил артистку, что украинцы сами "как-то разберутся" со страшными событиями, а ей нужно беспокоиться о себе и своей карьере.

Ани Лорак не забыла еще раз пробить дно, исполнив на концерте украинскую песню "Бачила". Этот трек она выпустила в 2021 году после своего приезда в Украину и аншлага на выступлении в Одессе. В тот же период, во время одного из интервью украинским журналистам, певица издала свою "гениальную" фразу о дереве любви и птичке, несущей музыку без границ. Но предполагаем, что теперь все границы для Ани Лорак закрыты.

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Ани Лорак наговорила статью

В преддверии этого концерта Ани Лорак дала очередное интервью российским пропагандистам. Она подтвердила, что финансирует похищение украинских детей Россией.

Певица сообщила, что часть дохода от концерта в Москве будет передана российскому фонду. Он занимается поддержкой сирот, детей из Запорожской области и Донбасса, пострадавших от войны (Ани Лорак назвала вторжение "ситуацией"). Певица считает, что делает хорошее дело, потому что сама была в школе-интернате и знает, как там сложно.

Содействие депортации детей – это международное преступление. Напомним, что в марте этого года Марии Львовой-Беловой, совершающей военные преступления в связи с похищением украинских детей, Международный уголовный суд выдал ордер на арест.