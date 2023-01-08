Ани Лорак поздравила с Рождеством кадрами из фильма, где снималась с Киркоровым, и разозлила украинцев

Подсанкционная певица Ани Лорак вспомнила, как сыграла Оксану в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Она поздравила с Рождеством и поностальгировала по съемкам в Украине. Однако ее упрекнули в предательстве.

Сначала отрывком рождественского мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" поделилась Ольга Сумская и назвала его "золотым временем украинского телевидения". Вслед за ней это сделала Ани Лорак. Гастролерша опубликовала видео, на котором любовалась своей красотой и пела хит нулевых "Я же говорила", написанный под фильм.

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Ани Лорак разозлила украинцев поздравлением с Рождеством

С Рождеством! "Вечера на хуторе близ Диканьки" по мотивам повести Гоголя. С теплотой вспоминаю время, когда работали над этим фильмом,

– подписала Ани Лорак на русском языке.

Если ослепленные фаны Ани Лорак обратили внимание на ее танец с сине-желтым флагом под слова "я не половинка его, и не покорюсь никогда", то большинство украинцев написали, что устали от подобных намеков и в который раз прозвали предательницей, которую на Родине никто не ждет:

"Украинцы такое уже не смотрят";

"С тех пор многое изменилось, например, ты предала Родину";

"Ты все испортила тем, что выбрала дальше";

"Да, хорошие были времена, пока не переобули тапки и не предали Украину и украинцев";

"Не будет у тебя больше таких времен. Слава Украине";

"Настоящие украинки поют для Украины, а не на рашку работают. Все уплачиваемые налоги идут на ракеты против нашего народа";

"Кроме как на намеки и "ссылки любви и света" смелости ни на что не хватает! Родина не прощает предательство";

"Ее еще кто-то считает украинкой?"

Кстати, в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", срежиссированных украинцем Семеном Горовым, с Ани Лорак снималась предательница Таисия Повалий, которая пела "Червону руту" на новогоднем огоньке в Москве, Лолита Милявская и Филипп Киркоров, которые как раз на Рождество, 7 января, загремели под санкции в Украине.