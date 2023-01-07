Санкции против одиозных артистов предусматривают блокировку активов и запрет на выведение капитала за пределы Украины. Также "звезды" из списка не смогут участвовать в процессах приватизации и лишатся государственных наград.

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Кто оказался в списке санкций

Также в списке санкций оказались Ирина Аллегрова, Жанна Бадоева, Лариса Долина, Стас Пьеха, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Виктория Дайнеко и другие одиозные представители российского шоубиза.