Артистка, родом из Буковины, пожаловалась на плохую новогоднюю ночь, которую встретил ее брат в Украине. Он прятался в подвале, однако не назвала, от чего именно, хотя украинцы прекрасно понимают – ровно в полночь Россия атаковала столицу и другие города Украины "Шахидами" и другим вооружением.

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Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было болезненно общаться с братом в то время как он скрывался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть нашими семьями...

– написала Ани Лорак.

Что интересно, свое сообщение она впервые от 24 февраля обратилась на украинскоме языке. Вероятно, столь символический жест она решила сделать в новом 2023 году. Впрочем, украинцы не прониклись сочувствием или жалостью к певице, а наоборот – в очередной раз ее осудили, что та умалчивает войну и не называет вещи своими именами. Среди них выступили ведущие Анатолий Анатолич и Рамина Эсхакзай, продюсер Олег Боднарчук, а также другие украинцы:

"Это была 311 ночь, когда люди прячутся и без бутылок. Разве что можно твоих друзей "колю" и "филю" на бутылку посадить. Попроси брата тебе ее выслать", – Анатолий Анатолич о Баскове и Киркорове;

о Баскове и Киркорове; "Каролино, а почему вы до сих пор не пишете, что Россия пошла с полномасштабной войной на Украину? Пока вы выступаете в Москве, ваши близкие от атак ракет, которые запускают россияне. Ваша позиция так лицемерна, что даже украинская команда покинула вас в первые дни войны и покинула Москву. Пока позиция того же Соловьева более честна. Мне стыдно, что у нас с вами одинаковый паспорт. Вы россиянка и по типу мышления, и по позиции, и должны быть по паспорту", – Рамина о лицемерии Лорак;

о лицемерии Лорак; "А в чем "раздвоенность чувств"? С одной стороны брат страдает от воздушной опасности со стороны РФ, а с другой – деньги из РФ в собственном кармане?", – Олег Боднарчук ;

; "А почему он скрывался в подвале? Не от российских атак случайно?";

"А что за ситуация такая? Что случилось? Кто же там брата бомбит, есть версии? А то ни однозначно!";

"А кто бомбит брата в Украине?";

"Да, и что самое интересное, Каролина когда-нибудь скажет кто же на самом деле бомбит брата в Украине, так ли будет вымахиваться?";

"На двух стульях не усидеть! Вы сделали свой выбор! Оставайтесь в России!"



Ани Лорак вспомнила о брате в Украине, но не назвала виновника обстрелов / Скриншот из инстаграмма

Добавим, что в предновогоднюю ночь Ани Лорак написала в инстаграмме, что "Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому!". Впрочем, и там украинцы написали ей несколько "ласковых" слов, что воссоединиться можно легко, главное – признать, кто агрессор, а кто жертвой войны.

Также в Новый год еще одна певица из Украины Таисия Повалий развлекала российскую публику на "Голубом огоньке". Она спела "Червону руту" на украинском языке, пока на Украину совершалось очередное террористическое нападение.