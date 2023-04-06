Еще будут извиняться, – Ани Лорак оскандалилась новым заявлением об Украине

Предательница Ани Лорак в новом интервью снова заговорила об Украине. Певица в очередной раз обвинила государство в своем переезде в Россию. Кроме того, она считает, что впоследствии у нее будут просить извинения.

Артистка продолжает делать вид, что кровавая война, начатая Россией, никак ее не касается, передает 24 Канал. Раньше мы рассказывали, какой заявлением украинцев ошеломила Ани Лорак.

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Она до сих пор не называет конфликт "войной", артистка об этом говорит: "Случилось то, что случилось".

В новом интервью российским СМИ певица еще раз обвинила Украину о том, что была вынуждена переехать в Россию.

Мне просто срывали концерты, это было проплачено и организовано. Я со своими призывами счастья и добра не удовлетворяла, нужно было, чтобы я говорила что-нибудь другое, но я не могла этого делать, я же артист. Я вынуждена была уехать,

– ответила Ани Лорак.

Она также отметила, что получила "любовь" и "поддержку" в России.

Предательница призналась, что ей больно читать новости о том, что ее хотят лишить званий в Украине. Она заявила, что от этого в ее жизни ничего не изменится, но цинично добавила, что Украина – в ее душе.

Кроме того, Ани Лорак считает, что впоследствии у нее будут извиняться.

Думаю, придет то время, когда люди будут просить прощения, потому что это несправедливо,

– считает певица.

Артистка продолжает говорить, что она "вне политики" и утверждает о том, что "любовь спасет мир".

Что раньше заявляла Ани Лорак:

Предательница пытается усидеть на двух стульях. Она цинично заявила, что считает себя "украинской певицей", потому что вроде бы гордится своей культурой – правда, непонятно, как это проявляется.

В то же время Ани Лорак подтвердила, что никогда не оказывала военной помощи, очевидно, чтобы ей разрешили выступить в Краснодаре.

Певица добавила, что "дорожит российскими поклонниками", а о нападении на Россию молчит, потому что считает себя музыкантом, а не политиком.

Кроме того, она заявила, что именно украинские власти заставили ее переехать в Россию в 2014 году.

К слову, на днях над Ани Лорак посмеялся Сергей Притула, он в красках описал знаменитую "помощь" предательнице и ее коллеге Таи Повалий для украинской армии.

В то же время сама Ани Лорак после своей заявления чкурнула в Дубае. В ОАЭ предательница улетела не сама, компанию ей составил "духовный учитель" и ее бойфренд Исаак Вижраку. Пара остановилась в 5-звездном отеле.