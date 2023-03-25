Не нужна даже оккупантам: Ани Лорак анонсировала концерты в России, но их отменяют

Ани Лорак захотела подзаработать денег и запланировала четыре концерта в России. Однако выяснилось, что в Краснодаре ее не ждут. Выступление певицы отменил сам мэр города. Смешную причину узнайте дальше.

Ани Лорак решила, что после года полномасштабной войны пора развлечь своих российских поклонников, и анонсировала три концерта в апреле. Она планировала собрать залы в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре, а после тура по Казахстану и Узбекистану 27 августа дать сольник в Москве.

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Билеты на концерты певицы-придательницы стоят от 2 тысяч рублей, то есть от 956 гривен. Однако и эти деньги она может не заработать.

Концерты Ани Лорак в Москве / Скриншот с сайта артистки

Притащиться в Краснодар с сольной программой Ани Лорак планирует только 27 апреля, а мэр города уже против ее концерта. Евгению Наумову почему-то кажется, что артистка может заработать кровавые рубли и отдать их в помощь Украине. Он даже соврал, что Каролина Куек поддерживает Зеленского.

"Мы – жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви к правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы", – написал Евгений Наумов в своем телеграмме.

На это заявление Ани Лорак пока никак не отреагировала и концерт в Краснодаре с афиши не убрала.

Мэр Краснодара отменил концерт Лорак / Скриншот с телеграмма