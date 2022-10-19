Это еще раз доказывает, что предателей не любят нигде. Протестующим удалось добиться того, чтобы Ани Лорак не смогла выступить в Европе, когда поддерживает войну в Украине. Теперь артистка сможет наслаждаться гастролями только в болотах России.

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В Европе отменили концерты Ани Лорак

Певица планировала выступить с туром The Best в Германии и Чехии. Концерты были запланированы с 21 октября по 3 ноября. Теперь с сайта, где продавали билеты, исчезли афиши о выступлениях Лорак. Там можно найти информацию о выступлениях актрисы только в 2016 и 2017 годах.



Скриншот с сайта продажи билетов на концерты Лорак

На нескольких сайтах отмечается, что тур Ани Лорак переносят на 2023 год. Организаторы указывают разные причины:

"В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур группы Ани Лорак на 2023 год".

"В связи с усилением распространения коронавирусной инфекции, организатор вынужден перенести запланированный тур".

С официального сайта певицы также пропали анонсы ее европейских концертов.

Напомним, Ани Лорак еще в начале сентября объявила о концертах в Европе. Для того чтобы выступить за границей, она назвала себя "самой титулованной украинской певицей", вспомнила, что когда-то получила звание народной артистки Украины.

Ани Лорак знает, как к россиянам относятся в Европе, поэтому решила не афишировать то, что она изменила Украине и выбрала жизнь в стране-агрессоре. Более того, воспользовалась отношением европейцев к войне в Украине. Но это не помогло. О реакции на такой тур гастролерши больше узнайте здесь.