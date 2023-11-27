Это бизнес, – Ангелина Усанова объяснила, почему ей не удалось войти в топ-20 на "Мисс Вселенная"

Недавно в Сан-Сальвадоре прошел финал "Мисс Вселенная-2023". Украину на конкурсе красоты представляла певица и модель Ангелина Усанова. К сожалению, ей не удалось стать обладательницей престижного титула.

Кроме того, украинка не прошла даже в двадцатку лучших конкурсанток. На днях девушка объяснила, почему это произошло.

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Ангелина Усанова высказалась о "Мисс Вселенная-2023"

Модель считает, что Украина не была интересна для спонсоров конкурса, потому и не вошла в топ-20.

Была публикация где-то две недели назад, что "Мисс Вселенная" официально обанкротилась. И они выживают только на средства спонсоров. А спонсоры нацелены на Латинскую Америку, на Таиланд. То есть те, кто приносит деньги. Точно не Европа и не европейские люди. Это бизнес. Это о деньгах. Я думаю, возможно, они побоялись поднять тему войны,

– рассказала Ангелина.

К тому же, Усанова призналась, что ее мало снимали и задавали странные вопросы на интервью.

"Я чувствовала, что был игнор. Мало снимали, мало интересовались. Даже на индивидуальном интервью, которое влияло на топ-20, были очень странные вопросы", – поделилась конкурсантка.

Кто такая Ангелина Усанова