Кроме того, украинка не прошла даже в двадцатку лучших конкурсанток. На днях девушка объяснила, почему это произошло.

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Ангелина Усанова высказалась о "Мисс Вселенная-2023"

Модель считает, что Украина не была интересна для спонсоров конкурса, потому и не вошла в топ-20.

Была публикация где-то две недели назад, что "Мисс Вселенная" официально обанкротилась. И они выживают только на средства спонсоров. А спонсоры нацелены на Латинскую Америку, на Таиланд. То есть те, кто приносит деньги. Точно не Европа и не европейские люди. Это бизнес. Это о деньгах. Я думаю, возможно, они побоялись поднять тему войны,
– рассказала Ангелина.

К тому же, Усанова призналась, что ее мало снимали и задавали странные вопросы на интервью.

"Я чувствовала, что был игнор. Мало снимали, мало интересовались. Даже на индивидуальном интервью, которое влияло на топ-20, были очень странные вопросы", – поделилась конкурсантка.

Кто такая Ангелина Усанова

  • Титул "Мисс Украина Вселенная-2023", которая в этом году представляла страну на "Мисс Вселенная", завоевала модель и певица Ангелина Усанова. Она пишет и исполняет песни о важных темах. В частности, о мире, экологии и любви.
  • Кроме того, девушка является звуковым целителем и мастером йоги. Этому она обучалась в Австрии и Индии.
  • В разгар полномасштабного вторжения Ангелина организовывала ряд благотворительных концертов, где собирали средства на гуманитарную помощь.
  • Также Усанова устраивала жилье для украинских беженцев в разных частях Европы, обеспечивая их безопасность и благополучие.
  • Более того, украинка поддерживала пострадавших с помощью практик йоги и медитации.