Крім того, українка не пройшла навіть у двадцятку найкращих конкурсанток. Днями дівчина пояснила, чому так сталося.
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Ангеліна Усанова висловилась про "Міс Всесвіт-2023"
Модель вважає, що Україна не була цікава для спонсорів конкурсу, тому й не увійшла в топ-20.
Була публікація десь два тижні тому, що "Міс Всесвіт" офіційно збанкрутувались. І вони виживають тільки на кошти спонсорів. А спонсори орієнтовані на Латинську Америку, на Таїланд. Тобто ті, хто приносить гроші. Точно не Європа і не європейські люди. Це бізнес. Це про гроші. Я думаю, можливо, вони побоялися підняти тему війни,
– розповіла Ангеліна.
До того ж Усанова зізналася, що її мало знімали та ставили дивні запитання на інтерв'ю.
"Я відчувала, що був ігнор. Мало знімали, мало цікавилися. Навіть на індивідуальному інтерв'ю, яке впливало на топ-20, були дуже дивні запитання", – поділилася конкурсантка.
Хто така Ангеліна Усанова
- Титул "Міс Україна Всесвіт-2023", яка цьогоріч представляла країну на "Міс Всесвіт", здобула модель та співачка Ангеліна Усанова. Вона пише і виконує пісні на важливі теми. Зокрема, про мир, екологію та кохання.
- Крім того, дівчина є звуковим цілителем та майстром йоги. Цьому вона навчалася в Австрії та Індії.
- У розпал повномасштабного вторгнення Ангеліна організовувала низку благодійних концертів, де збирали кошти на гуманітарну допомогу.
- Також Усанова влаштовувала житло для українських біженців у різних частинах Європи, забезпечуючи їхню безпеку та добробут.
- Ба більше, українка надавала допомогу постраждалим за допомогою практик йоги та медитації.