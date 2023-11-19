Сегодня ночью в Сан-Сальвадоре выбрали новую "Мисс Вселенную" – в этом году ею стала Шейннис Паласиос из Никарагуа. Кроме того, члены жюри определили список 20 лучших участниц.

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Прошла ли Украина в список лучших

Украинка Ангелина Усанова не вошла в топ-20 финалисток среди всех конкурсанток. Однако представительница Украины смогла попасть в десятку лидеров в номинации Voice of Change. Правила предусматривали, что каждая участница показывала видео, в котором делилась социальной проблемой, которая ее беспокоит.

Как Ангелина Усанова представляла Украину

Для полуфинала "Мисс Вселенная" Ангелина Усанова предстала в платье Phoenix Rising. Наряды символизируют Украину – она словно феникс возродилась в свободе, независимости и красоте.



Ангелина Усанова / Фото с инстаграмма конкурса

Национальный костюм для Ангелины Усановой создала большая команда МÜ production – это "Берегиня-Мать". Голубые цвета – символ мирного неба, белый и молочный – мира. Золотые элементы – это броня, а тело ангелочка – символ неоценимой жизни каждого ребенка. Наряды посвящены всем матерям Украины.



Ангелина Усанова / Фото с инстаграмма конкурса

Главное вечернее платье для "Мисс Вселенная Украины" создано дизайнерами бренда FROLOV. Мастера передали космическую тематику конкурса и представили Украину как нашу Вселенную – это главная метафора, заложенная в наряде.



Ангелина Усанова / Фото с инстаграмма конкурса