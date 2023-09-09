Фото из коронации "Мисс Вселенная Украина" опубликовали на странице конкурса в инстаграмме. Церемония прошла в Национальном ботаническом саду им. Н.М. Гришка.

Интересно На конкурсе "Мисс Украина Вселенная" выбрали победительницу: страну представит Ангелина Усанова

Победительница конкурса призналась, что очень счастлива и благодарна Вселенной за возможность принимать титул "Miss Ukraine Universe".

Корона, которая мне была передана, – это символ огромной ответственности, который берет на себя каждая "Мисс Украина Вселенная" – достойно нести сине-желтое знамя и лучше представить страну перед всей планетой,

– заявила Ангелина.

Девушка пообещала достойно представить Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", финал которого состоится 18 ноября 2023 года в Сальвадоре.



Ангелина Усанова получила корону / Фото из соцсетей

"У нас есть время на подготовку и я уже шлифую навыки, необходимые для "Мисс Вселенная", занимаюсь с лучшими тренерами, готовлюсь физически, интеллектуально и морально", – сообщила Усанова.

Для церемонии коронации Ангелина Усанова выбрала длинное черное платье с драпировкой по бокам и босоножки на шнуровке.



Новая "Мисс Украина Вселенная" Усанова / Фото из соцсетей

В то же время Виктория Апанасенко надела желтое плиссированное платье украинского бренда J'amemme, дополненное голубым поясом. Этот наряд девушка брала с собой на "Мисс Вселенную 2022".



Виктория Апанасенко передала корону новой "Мисс Украина Вселенная" / Фото из соцсетей

Трогательная церемония завершилась музыкальной частью. Так, Ангелина исполнила свою песню "Наши молитвы будут услышаны", а Дмитрий Шуров (Pianoбой) исполнил с победительницей песню "Держаться своих".

Смотрите все фото с церемонии на "Мисс Украина Вселенная":

Кто такая Ангелина Усанова: коротко