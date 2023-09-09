Фото из коронации "Мисс Вселенная Украина" опубликовали на странице конкурса в инстаграмме. Церемония прошла в Национальном ботаническом саду им. Н.М. Гришка.
Интересно На конкурсе "Мисс Украина Вселенная" выбрали победительницу: страну представит Ангелина Усанова
Победительница конкурса призналась, что очень счастлива и благодарна Вселенной за возможность принимать титул "Miss Ukraine Universe".
Корона, которая мне была передана, – это символ огромной ответственности, который берет на себя каждая "Мисс Украина Вселенная" – достойно нести сине-желтое знамя и лучше представить страну перед всей планетой,
– заявила Ангелина.
Девушка пообещала достойно представить Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", финал которого состоится 18 ноября 2023 года в Сальвадоре.
Ангелина Усанова получила корону / Фото из соцсетей
"У нас есть время на подготовку и я уже шлифую навыки, необходимые для "Мисс Вселенная", занимаюсь с лучшими тренерами, готовлюсь физически, интеллектуально и морально", – сообщила Усанова.
Для церемонии коронации Ангелина Усанова выбрала длинное черное платье с драпировкой по бокам и босоножки на шнуровке.
Новая "Мисс Украина Вселенная" Усанова / Фото из соцсетей
В то же время Виктория Апанасенко надела желтое плиссированное платье украинского бренда J'amemme, дополненное голубым поясом. Этот наряд девушка брала с собой на "Мисс Вселенную 2022".
Виктория Апанасенко передала корону новой "Мисс Украина Вселенная" / Фото из соцсетей
Трогательная церемония завершилась музыкальной частью. Так, Ангелина исполнила свою песню "Наши молитвы будут услышаны", а Дмитрий Шуров (Pianoбой) исполнил с победительницей песню "Держаться своих".
Смотрите все фото с церемонии на "Мисс Украина Вселенная":
Кто такая Ангелина Усанова: коротко
- Победительницу "Мисс Украина Вселенная" выбирали без традиционного мероприятия по дефиле. Зато участницы прошли онлайн-беседу через Zoom. Победительницей стала Ангелина Усанова.
- На странице "Мисс Украина Вселенная" указано, что Ангелина – певица, автор песен и музыкант, которая "пишет и исполняет песни на темы мира, экологии и любви".
- Также ее представили как "звукового целителя" и мастерицу йоги, которая училась в Австрии и Индии.
- После начала полномасштабной войны Усанова проводила благотворительные концерты, собирала средства на гуманитарную помощь, организовала жилье для украинских беженцев в Европе и помогала пострадавшим с помощью йоги и медитации.