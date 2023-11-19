Ночью 19 ноября победительница Р'Бонни Габриэль из США короновала свою преемницу. Титул "Мисс Вселенная-2023" получила участница из Никарагуа Шейннис Паласиос.

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Кто победил на "Мисс Вселенная-2023"

Победительницей конкурса в этом году стала 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа. Она является моделью и ведущей утренней программы на местном телевидении. Интересно, что представительница от Никарагуа впервые получила корону на международном конкурсе.



Победительница из Никарагуа / Фото из инстаграмма конкурса

Шейннис родилась 31 мая 2000 года в Манагуа, Никарагуа. Получила образование в Центральноамериканском университете по специальности "массовая коммуникация". Одно время девушка занималась волейболом.



Шейннис Паласиос / Фото с инстаграмма участницы

Паласиос с детства принимала участие в конкурсах красоты и очень часто получала призовые места. В частности, в 2016 году она получила титул "Юная мисс Никарагуа". Потом выступала от своей страны на международном уровне и вошла в топ-10.

В 2020 году девушка отличилась на "Мисс мира Никарагуа 2020". Впоследствии стала одной из топ-40 на "Мисс мира 2021".

Также в список лучших пяти конкурсанток, кроме Никарагуа, вошли представительницы стран:

Таиланда;

Австралии;

Пуэрто Рико;

Колумбия.

Что известно о конкурсе